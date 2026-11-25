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La pneumologia pediatrica dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese ha un nuovo strumento per seguire il respiro dei più piccoli: un sistema per la misurazione transcutanea dell’anidride carbonica (tcPCO₂), donato dalla Fondazione Adriana ed Enrico Pigni E.T.S., del valore complessivo di oltre 15mila euro. Il servizio è affidato alla professoressa Luana Nosetti e fa parte della Pediatria diretta dal professor Emanuele Nicastro.

Il dispositivo misura in modo continuo e non invasivo la CO₂ che diffonde attraverso i tessuti, grazie a un sensore applicato sulla pelle, e con specifici algoritmi stima i valori arteriosi. La CO₂ è il parametro fondamentale per capire quanto il respiro sia efficace, e non l’ossigeno, come si pensa spesso: è la sostanza che regola il controllo della respirazione. Di giorno il respiro è automatico ma anche volontario, di notte solo automatico, ed è nel sonno che serve registrarlo per individuare patologie in cui l’organismo non compensa, o per scoprirne di nuove.

Lo strumento è utile nelle apnee ostruttive del sonno, nell’ipoventilazione centrale congenita, nelle malattie respiratorie acute e croniche e ovunque serva un monitoraggio prolungato della ventilazione. Al Del Ponte viene usato anche per valutare il rischio di morte in culla e fare diagnosi precoce.

«Il dato, un tempo, si otteneva con il prelievo arterioso – ha spiegato la professoressa Nosetti – un esame molto invasivo perchè la puntura svegliava il bambino. Sono poi arrivati strumenti transcutanei di vecchia generazione, che però scaldavano troppo la pelle, con arrossamenti, e potevano essere usati per poco tempo. La tecnologia donata scalda poco la cute e si spegne quando si surriscalda, un vantaggio soprattutto per l’utilizzo con i neonati. Possiamo seguire la CO₂ anche durante il sonno, con un supporto importante nella definizione del quadro clinico e nelle scelte terapeutiche».

I numeri raccontano un servizio ormai consolidato

I disturbi del sonno vengono studiati al Del Ponte dagli anni Novanta e le richieste sono cresciute: ogni settimana vengono effettuati cinque polisonnografi nei lattanti e altrettanti vengono effettuati sui bambini più grandi a domicilio. Il centro cura circa mille bambini l’anno con un percorso personalizzato, sostiene le famiglie ed è punto di riferimento per altri centri lombardi, che inviano i piccoli pazienti o i referti dei tracciati per la valutazione delle apnee del sonno. . Il direttore degli ospedali di Circolo e Del Ponte, Antonio Triarico, ha ricordato come il centro sia stato voluto da Luigi Nespoli, rilanciato da Agosti e oggi guidato da Nosetti, ringraziando la Fondazione, che sostiene il Del Ponte da cinque anni.

Per Massimo Agosti, già direttore del Dipartimento della donna e del bambino, ogni nuova donazione «impreziosisce un centro di eccellenza, riferimento regionale per Sids, sonno e respiro, che sono spesso insieme, soprattutto di notte». Un centro hub, aggiunge, «deve migliorare sempre il proprio approccio clinico, la tecnologia e anche gli strumenti per migliorare l’esperienza dei bambini», in un confronto con le aziende che porti a meno dolore e meno stress. Il professor Nicastro ricorda che la pediatria contemporanea si trova di fronte a una crescente complessità e fragilità, con molti bambini che hanno problematiche neuromuscolari legate alle prime fasi della vita e vanno studiati per essere sostenuti e curati.

La donazione nasce da una storia di famiglia

Samanta Capriolo, ostetrica alla Mangiagalli, è madre di Michele, oggi dodicenne, che, dopo un episodio avvenuto dodici anni fa, è seguito dalla professoressa Nosetti. Durante un controllo estivo ha chiesto come ringraziare, e la dottoressa ha parlato della Fondazione. Da lì l’idea di una raccolta fondi «da Michele per gli altri»: insieme alle colleghe di ostetricia Desiree, Rosita e Francesca, ha organizzato un mese fa una serata sul pavimento pelvico, offrendo le proprie competenze in cambio di un’offerta. «A Milano non c’è un centro del sonno come quello di Varese», sottolinea.

La Fondazione Pigni è nata, spiega la presidente Caterina Russo, dopo un incontro con Agosti per presentare la storia di Adriana ed Enrico Pigni, malati di asma e di cuore: l’obiettivo è aiutare i bambini e sostenere chi si prende cura di loro, attraverso molti progetti. «Dietro ogni strumento c’è sempre lo sguardo di un bambino che merita di essere curato con infinita dolcezza – commenta Russo – Sapere che questa tecnologia permetterà ai piccoli pazienti di essere ascoltati nel loro respiro senza dolore, anche nel silenzio del sonno, dà un senso profondo al nostro esserci: significa trasformare la generosità del territorio in un abbraccio lieve per i più piccoli».