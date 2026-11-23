Quella che esiste tra l’essere umano e il resto del mondo naturale non è solo una relazione, ma un vera e propria «connessione» nella quale le azioni di uno portano sempre a delle conseguenze per l’altro. È stato questo il nocciolo al centro dell’incontro organizzato in occasione della Giornata nazionale degli alberi, che sabato 21 novembre ha animato Chimera Spazio Arte a Busto Arsizio.

L’evento – moderato da Beatrice Carnevali e parte della rassegna Tra le righe – ha visto protagonista il giornalista e scrittore Mauro Garofalo, che ha raccontato i retroscena del suo libro L’ultima foresta (Aboca edizioni). Accanto a lui, l’educatrice ambientale Greta Simonelli ha rivelato il ricchissimo mondo della vita che non si vede, mentre il consulente ambientale Walter Girardi ha illustrato la storia e le particolarità della brughiera del Ticino. Ad accompagnare il dialogo, la performance di “live painting” a cura dell’artista Simone “Kimba” Leontini.

Il viaggio nell’Ultima foresta e l’accelerazione climatica

Garofalo ha ripercorso l’itinerario che ha ispirato il suo libro: un viaggio compiuto nel 2021 nella foresta primaria al confine tra Polonia e Bielorussia, un ecosistema intatto il cui nucleo centrale risale a 11.000 anni fa. «Ricordo di essere entrato in quello che era il nucleo undecimillenario dove non era mai entrato nessun uomo – ha raccontato l’autore –, una sorta di bolla spazio-temporale fatta di silenzio assoluto, un’umidità pregna e un tempo antichissimo».

Il dialogo si è poi spostato sul tema del riscaldamento globale e dei rischi per la civiltà umana così come la conosciamo. «I cambiamenti climatici – ha ricordato Garofalo – ci sono sempre stati, ma mai in un tempo così breve e stanno pregiudicando non il pianeta Terra, che si salverà comunque da solo, ma la nostra sopravvivenza».

Il tema ha offerto anche l’occasione di affrontare i temi delle migrazioni ambientali e dello spostamento verso nord delle fasce climatiche, evidenziando come il Mediterraneo rischi la desertificazione mentre Paesi come la Danimarca iniziano a coltivare vitigni e pomodori.

Garofalo ha invitato a superare la visione centrata sull’uomo: «Alla natura noi non interessiamo, aveva ragione Leopardi. Tutto sommato noi siamo un fastidioso incidente. La soluzione non sono i muri, la soluzione è l’accoglienza».

La Brughiera del Ticino tra storia e nuove minacce

Il dibattito ha riservato spazio anche al territorio, con l’intervento del consulente ambientale Walter Girardi, dedicato alla genesi e alla tutela della brughiera del Ticino.

Formata dopo le glaciazioni, questa area presenta un suolo sabbioso e povero di nutrienti, inadatto all’agricoltura ma ideale per arbusti come il brugo. Girardi ha ricordato un curioso paradosso storico: le esercitazioni militari, dagli austriaci fino ai carristi del Novecento, hanno impedito l’espansione edilizia salvando l’area dalla cementificazione. Girardi ha però anche illustrato come questo patrimonio naturale si trovi ora a rischio a causa dei progetti di ampliamento dell’aeroporto di Malpensa.

La brughiera rappresenta un ecosistema unico nel nord Italia. Oltre a ospitare specie come il picchio nero, quest’area custodisce organismi che si sono rivelati preziosi per la ricerca scientifica. «Ci sono dei licheni – ha spiegato Girardi – che hanno principi attivi studiati oggi in farmacologia per sconfiggere virus come il SARS-CoV-1 o il SARS-CoV-2».

La vita nascosta che continua a stupire

A chiudere gli interventi è stata l’educatrice ambientale Greta Simonelli, che ha proposto una lettura sistemica delle crisi contemporanee, dove guerre, migrazioni e cambiamenti climatici sono strettamente collegati. «Siamo arrivati al punto – ha affermato Simonelli – in cui tutti questi elementi non vengono più considerati in maniera separata, ma come un’unica grande causa, un’unica grande conseguenza».

Simonelli ha invitato il pubblico a educare lo sguardo verso ciò che accade sotto la superficie. Per illustrare questa rete nascosta, l’educatrice ha citato Pando, la celebre distesa di pioppi tremuli nello Utah: 47.000 alberi che costituiscono un unico organismo vivente.

Dai libri all’attualità

Dalle storie impresse sulle pagine di un libro, alla consapevolezza di vivere in un mondo molto più connesso di quanto ci si aspetti. L’incontro di sabato ha offerto al pubblico l’opportunità di osservare il presente da prospettive diverse e inaspettate, per riflettere insieme sul futuro. Una linea che ha accompagnato l’intera rassegna Tra le righe: un ciclo di sette incontri tra il 6 e il 21 novembre ideato in occasione della Giornata nazionale degli alberi, che ha coinvolto Busto Arsizio, Gallarate e Castellanza.