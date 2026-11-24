C’è anche un pezzo di Varese tra i finalisti della XIII edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como. Nella sezione Opera dall’estero figura infatti Il posto dove dovrei morire, romanzo storico pubblicato nel gennaio 2026 da Transeuropa Edizioni e scritto da Marco Perez, docente e ricercatore originario del capoluogo bosino ma residente da anni in Spagna.

La trama e il legame con Varese

Il libro costruisce una saga familiare che attraversa tre generazioni delle famiglie Perez e Scarpelli, falegnami e imprenditori italiani attivi in Libia per mezzo secolo. La narrazione si sviluppa su due piani temporali distinti: la storia novecentesca ambientata in Nord Africa e un monologo situato in un giorno della primavera del 2020 all’interno dell’Ospedale di Circolo di Varese, luogo in cui si conclude idealmente la parabola dei protagonisti.

La vicenda prende avvio nel 1910 con l’arrivo a Tripoli di Vincenzo Scarpelli, reduce da una migrazione negli Stati Uniti, e prosegue con il cementista siracusano Giovanni Perez, giunto dal Cairo poco prima della Grande Guerra. L’unione tra Francesco Perez e Dolores Scarpelli intreccia i destini delle due famiglie sullo sfondo della resistenza di Omar al-Mukhtar e della repressione italiana guidata da Rodolfo Graziani. A raccontare i fatti in prima persona è un esponente della terza generazione, nato a Tripoli nel 1935, che ripercorre gli eventi dalla Seconda guerra mondiale fino all’abbandono della Libia e all’arrivo nel Nord Italia durante gli anni del boom economico.

Il profilo dell’autore

Nato a Varese nel 1977, Marco Perez si è laureato in Storia all’Università Statale di Milano nel 2004 per poi conseguire nel 2012 il dottorato di ricerca “Federico Chabod” all’Università di Bologna con studi dedicati al nazionalismo basco. Specializzato in identità nazionali e studi postcoloniali, ha collaborato con riviste accademiche e con il quotidiano spagnolo El Mundo. Dopo aver insegnato all’Università di Valladolid e in diverse Escuelas Oficiales de Idiomas spagnole, dal 2024 dirige il Dipartimento di Italiano della EOI di Segovia e vive a Madrid.