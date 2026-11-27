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La storia, i protagonisti e i luoghi simbolo della Pallacanestro Varese raccontati attraverso la voce e le domande degli studenti. È il risultato del percorso svolto nell’anno scolastico 2025/2026 dalla classe IV D del liceo classico Ernesto Cairoli di Varese, con la supervisione della professoressa Michela Tanco, all’interno del corso curato da VareseNews per le classi del progetto Erodoto.

Il lavoro degli studenti si è concentrato sul basket cittadino e in particolare sul club biancorosso, dando vita a una serie di puntate audio dedicate a chi ha scritto e continua a raccontare la storia della pallacanestro varesina.

Nel corso delle registrazioni, i ragazzi e le ragazze della IV D hanno intervistato Aldo Ossola, figura storica della grande Ignis e protagonista dell’epopea che portò Varese ai vertici italiani ed europei, affiancando alla memoria del passato il racconto dell’attualità con il capitano biancorosso Matteo Librizzi.

Al confronto con i giocatori si è aggiunto lo sguardo dell’informazione sportiva, grazie all’intervista al giornalista Fabio Gandini, che segue quotidianamente le vicende della Pallacanestro Varese. Il progetto comprende inoltre una puntata speciale dal taglio narrativo originale, in cui gli studenti hanno simbolicamente “intervistato” la palestra di via XXV Aprile, impianto storico considerato la culla del basket cittadino e teatro dei primi successi della società prima dei trionfi internazionali.

Un lavoro arricchito da dettagli tecnici, lavoro grafico e di scrittura, lezioni in presenza con esperti del settore e il coordinamento di un giornalista di VareseNews, Tommaso Guidotti, che ha seguito studentesse e studenti nel corso delle lezioni. Ecco il risultato, in quattro puntate tutte da ascoltare: