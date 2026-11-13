Dalla Regione 25mila Euro per il recupero e la valorizzazione del Maglio di Ghirla

Regione Lombardia sostiene il recupero e la valorizzazione dei mulini storici del territorio con un contributo complessivo di 100.000 euro destinato a sette progetti nelle province di Varese, Bergamo, Como e Pavia. Tra i beneficiari spicca il Maglio di Ghirla, nel Comune di Valganna, che riceverà il finanziamento massimo previsto dal bando pari a 25.000 euro.

I fondi sono stati assegnati attraverso la prima edizione del bando regionale, attuativo della legge 9/2026, che dispone di una dotazione totale di 300.000 euro per il triennio 2026-2028. Il contributo regionale copre fino al cinquanta percento dei costi ammissibili per lavori sulle strutture e sui macchinari, oltre che per la realizzazione di allestimenti e interventi mirati a rendere i siti più accessibili ai visitatori.

I lavori previsti al Maglio di Ghirla

L’intervento finanziato in provincia di Varese riguarda uno dei simboli dell’archeologia industriale e del lavoro della Valganna. Il progetto ammesso a contributo prevede importanti opere di riparazione e revisione dei meccanismi dell’impianto, finalizzate a migliorarne l’efficienza e il funzionamento.

Accanto al recupero tecnico, l’intervento al Maglio di Ghirla punta fortemente sulla divulgazione: sarà infatti allestito un apposito spazio pensato per consentire ai visitatori di consultare documenti storici digitalizzati e approfondire il funzionamento originario della struttura.

L’importanza della memoria del lavoro lombardo

L’iniziativa regionale nasce con l’obiettivo di preservare luoghi che rappresentano l’identità produttiva e sociale delle comunità locali, favorendone la fruizione anche da parte delle nuove generazioni.

«I mulini – afferma Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura – custodiscono una parte della storia del lavoro lombardo e delle comunità cresciute attorno a queste attività. Con questi contributi sosteniamo l’impegno necessario per conservarli e farli conoscere: un impegno che merita attenzione anche quando riguarda luoghi piccoli e meno conosciuti, nei quali un paese riconosce una parte della propria storia».

«Vogliamo che questo patrimonio possa essere frequentato e conosciuto anche dai più giovani – conclude Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura –. Visitare un mulino e comprenderne il funzionamento permette di avvicinarsi alla storia del proprio territorio attraverso l’esperienza delle generazioni che vi hanno lavorato. Per questo abbiamo previsto risorse anche per il 2027 e il 2028, dando continuità al sostegno agli interventi di recupero».

Gli altri mulini finanziati in Lombardia

Oltre al sito varesino, il bando ha premiato altri sei progetti distribuiti sul territorio regionale. In provincia di Pavia sono stati assegnati 33.718 euro complessivi suddivisi tra il Vecchio mulino di Giussago (14.280 euro per la copertura lignea e la messa in sicurezza), il Mulino Favergiotti di Gravellona Lomellina (13.438 euro per la ruota motrice e il porticato) e il Mulino Spalla di Menconico (6.000 euro per gli spazi esterni e la cartellonistica).

In provincia di Bergamo vanno 23.500 euro al Maglio Calvi di Comenduno, nel Comune di Albino, per il progetto “Innestare sogni al Maglio Calvi”, che prevede l’installazione della ruota idraulica della mola e nuovi allestimenti. Infine, la provincia di Como riceve 17.782 euro destinati al Mulino del Ciculin di Mariano Comense (8.000 euro per il trasferimento e il restauro del macchinario destinato al Museo del Territorio) e al Mulino del Dosso di Dosso del Liro (9.782 euro per il progetto “La macina dell’arte” finalizzato alla rimessa in funzione didattica).