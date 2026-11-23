La cultura come strumento di inclusione, benessere e supporto ai percorsi di cura. È questo l’obiettivo dei tre nuovi progetti di welfare culturale promossi dall’Asst Valle Olona e finanziati da Regione Lombardia con 58.320 euro. Le iniziative coinvolgeranno persone con demenza, giovani adulti nello spettro autistico e famiglie con bambini fino a sei anni, attraverso attività artistiche, teatrali e di promozione della lettura.

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, lo schema di atto integrativo all’accordo sottoscritto lo scorso 23 aprile con l’Asst Valle Olona. Il programma prevede un investimento complessivo stimato in 72.900 euro e la conclusione delle attività entro il 31 dicembre 2027.

«Partecipare ad attività culturali può avere effetti positivi sulla salute e sul benessere», spiega Caruso, sottolineando la volontà della Regione di affiancare i percorsi di cura con iniziative capaci di raggiungere anche le persone e le famiglie che hanno meno occasioni di accesso alla cultura. L’obiettivo è contrastare isolamento e povertà culturale, rafforzando la collaborazione tra servizi sociosanitari e realtà culturali del territorio.

Tre i progetti individuati. Il primo, “Alzheimer-Art”, è rivolto alle persone con demenza e a chi si prende cura di loro. Sono previsti dieci laboratori artistici, che si concluderanno con una mostra fotografica. Alla Casa di Comunità di Gallarate sarà inoltre attivato lo sportello “Attiva-Mente“, attraverso il quale le persone seguite dall’Asst e i loro caregiver potranno ricevere informazioni sulle attività culturali accessibili sul territorio.

” La scena di ciascuno” è invece il progetto dedicato ai giovani adulti nello spettro autistico seguiti dall’ambulatorio Autismo Adulti dell’Asst Valle Olona. Dieci partecipanti prenderanno parte a un percorso teatrale articolato in 24 incontri, che culminerà con una rappresentazione finale.

Il terzo progetto, “L’A.N.C.O.R.A.”, punta a promuovere la lettura fin dalla prima infanzia, portando libri accessibili negli ambulatori dei pediatri di famiglia individuati a Busto Arsizio e Gallarate. Le librerie che ospiteranno i volumi saranno realizzate dalle persone nello spettro autistico coinvolte nel percorso “Book Box”. Sugli scaffali troveranno spazio anche libri in simboli e titoli della collana “Mamma Lingua”, pensati per favorire l’accessibilità e avvicinare alla lettura bambini e famiglie.

Per sostenere le tre iniziative Regione Lombardia coprirà fino all’80% delle spese ammesse, mentre la quota restante sarà a carico dell’Asst Valle Olona. Il provvedimento prevede un anticipo di 29.160 euro nel 2026, destinato alle attività preparatorie, e il saldo nel 2027, dopo la rendicontazione delle spese.

L’assessore Caruso ha infine richiamato il collegamento con il “Patto regionale per la lettura”, che punta a portare i libri anche nei luoghi in cui sono meno presenti e a promuovere questa abitudine fin dall’infanzia. La Regione seguirà i risultati dei tre progetti per valutare quali attività possano rispondere meglio ai bisogni delle persone ed essere eventualmente estese ad altri territori.