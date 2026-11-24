Ancora una volta il Natale della Capitale parla varesotto e, più precisamente, valcuviano. È partito nella giornata di oggi, martedì 24 novembre, dai Vivai Spetini di Cittiglio il maestoso abete destinato a diventare il simbolo delle festività natalizie a Roma. Un viaggio eccezionale lungo la penisola che rinnova un legame ormai consolidato tra le eccellenze florovivaistiche del territorio e la Città Eterna.

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Il gigante di Cittiglio e la nuova logistica

Il protagonista di quest’anno è un imponente esemplare di Abies nordmanniana (abete del Caucaso), alto oltre 20 metri, con mezzo secolo di vita alle spalle e un peso che raggiunge i 50 quintali. A curare le complesse operazioni di taglio, trasporto e successivo allestimento nella Capitale è la ditta Ratti Flora di Como. Per affrontare il lungo tragitto su un potente bilico — che avverrà a tappe per rispettare le norme sui trasporti eccezionali — è stata adottata una tecnica aggiornata rispetto al passato: se negli anni scorsi i rami più ingombranti venivano smontati per poi essere riassemblati a destinazione, oggi l’intera chioma viene accuratamente legata e impacchettata per preservare l’integrità naturale della pianta.

La nuova casa: Piazza del Popolo

Una volta giunto a Roma, l’abete valcuviano non verrà collocato nella tradizionale cornice di Piazza Venezia, all’ombra dell’Altare della Patria, bensì in Piazza del Popolo. Una scelta dettata dai cantieri attualmente in corso per i lavori di realizzazione e ristrutturazione legati alla linea della metropolitana, che hanno reso necessario spostare il baricentro delle luminarie natalizie romane in un’altra delle piazze più iconiche della città.

Dal “caso Spelacchio” al riscatto della Valcuvia

L’arrivo dell’abete di Cittiglio si inserisce in una storia ormai celebre, nata all’indomani di una delle più note “saghe” mediatiche legate al Natale italiano. Tutto ebbe inizio nel dicembre 2017 (con strascichi e dibattiti che proseguirono per tutto il 2018), quando l’abete proveniente dalla Val di Fiemme e installato a Piazza Venezia perse prematuramente quasi tutti gli aghi, guadagnandosi l’ironico soprannome di “Spelacchio”. Quel fiasco estetico fece il giro del mondo, trasformando l’albero in un fenomeno social e in un caso politico sulla gestione del decoro urbano.

Per scongiurare il ripetersi di simili figuracce, negli anni successivi la Capitale decise di cambiare rotta e fornitore, puntando proprio sull’esperienza dei vivai della Valcuvia. Da Cittiglio sono così partiti gli abeti delle edizioni successive — diventati noti come i “successori di Spelacchio” — che hanno restituito dignità, foltezza e splendore al Natale romano, dimostrando la qualità e la resistenza delle coltivazioni locali anche dopo centinaia di chilometri di viaggio. Una tradizione di successo che oggi, con la partenza del gigante da 50 quintali verso Piazza del Popolo, scrive un nuovo capitolo.

A sovrintendere le operazioni di taglio, sistemazione e spedizione il padrone di casa, Giuseppe Spertini, che di abeti verso la capitale ne ha visti partire molti in questi anni, «ma ogni volta è motivo di grande orgoglio sapere che un albero della nostra valle, piantato e accudito in questi anni, è stato scelto per rappresentare uil Natale a Roma», ha spiegato.

Le operazioni di taglio sono cominciate di buon mattino, martedì, e i preparativi per la spedizione, con la posa dell’albero sul bilico sono terminate verso l’ora di pranzo.