Varese News

Scuola

Dalla violenza alla rinascita: Letizia Venturini racconta la sua storia a Varese

La Rete Antiviolenza Provinciale delle Scuole “Questo non è amore”, il cui istituto capofila è il Liceo “A. Frattini” di Varese, lunedì 16 novembre, alle ore 18, al Salone Estense, promuove un incontro con la scrittrice, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

cantiere nuova palestra

«Quanto lontano dovrai correre?». È il titolo del libro scritto da Letizia Venturini, ma anche la domanda che dà il nome all’incontro. Un dialogo con l’autrice per entrare in una storia
personale segnata dalla violenza, ma che non si esaurisce nel dolore: è anche una storia di coraggio, riscatto e rinascita.

L’iniziativa, promossa dalla Rete Antiviolenza Provinciale delle Scuole “Questo non è amore” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne, con il patrocinio del Comune di Varese e in parternariato con Usp Varese, vuole offrire un’occasione di ascolto e riflessione che vada oltre la denuncia. Perché parlare di
violenza è fondamentale, ma è altrettanto importante raccontare che cosa può esserci dopo: la forza di rialzarsi, la possibilità di ritrovare sé stesse e il coraggio di riprendere in
mano la propria vita.

Attraverso le pagine del suo libro e il dialogo con il pubblico, Letizia Venturini porterà la propria testimonianza, ricordando che la violenza non deve necessariamente definire il
futuro di chi l’ha subita e che tornare a vivere, con nuove consapevolezze e nuove prospettive, è possibile.

L’appuntamento è per lunedì 16 novembre, alle 18, al Salone Estense, in via Luigi Sacco 5, a Varese.

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.