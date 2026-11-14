Dalla violenza alla rinascita: Letizia Venturini racconta la sua storia a Varese

«Quanto lontano dovrai correre?». È il titolo del libro scritto da Letizia Venturini, ma anche la domanda che dà il nome all’incontro. Un dialogo con l’autrice per entrare in una storia

personale segnata dalla violenza, ma che non si esaurisce nel dolore: è anche una storia di coraggio, riscatto e rinascita.

L’iniziativa, promossa dalla Rete Antiviolenza Provinciale delle Scuole “Questo non è amore” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro

le donne, con il patrocinio del Comune di Varese e in parternariato con Usp Varese, vuole offrire un’occasione di ascolto e riflessione che vada oltre la denuncia. Perché parlare di

violenza è fondamentale, ma è altrettanto importante raccontare che cosa può esserci dopo: la forza di rialzarsi, la possibilità di ritrovare sé stesse e il coraggio di riprendere in

mano la propria vita.

Attraverso le pagine del suo libro e il dialogo con il pubblico, Letizia Venturini porterà la propria testimonianza, ricordando che la violenza non deve necessariamente definire il

futuro di chi l’ha subita e che tornare a vivere, con nuove consapevolezze e nuove prospettive, è possibile.

L’appuntamento è per lunedì 16 novembre, alle 18, al Salone Estense, in via Luigi Sacco 5, a Varese.