

Un volantino trovato per caso al supermercato può essere l’inizio di una nuova avventura creativa. È successo a Laura, artista e illustratrice che attraverso il suo profilo Instagram “Il mio giardino segreto” racconta la passione per l’acquerello, la natura e l’artigianato. La sua storia è stata al centro della nuova puntata di “Infusi Creativi”, il podcast di Radio Materia condotto da Matt e Angie, con Enea alla regia.

Una chiacchierata che ha attraversato il mondo dell’illustrazione, della carta fatta a mano, dei quaderni artigianali e delle piccole creazioni ispirate alla natura, mostrando come una passione messa da parte possa tornare a occupare uno spazio importante nella vita quotidiana.

Un volantino al supermercato e la riscoperta dell’acquerello

La storia artistica di Laura parte da una passione che aveva già coltivato in passato: quella per il disegno. Un interesse rimasto per qualche tempo in secondo piano, fino a quando un incontro del tutto casuale le ha permesso di riscoprirlo.

A riaccendere la curiosità è stato un semplice volantino trovato in un supermercato, che l’ha avvicinata nuovamente al mondo della pittura e, in particolare, alla tecnica dell’acquerello.

Da quel momento Laura ha ripreso a sperimentare con colori, pennelli e carta, scoprendo le possibilità espressive di una tecnica che richiede pazienza, osservazione e la capacità di lasciarsi sorprendere dal comportamento dell’acqua.

L’acquerello è diventato così uno dei linguaggi principali della sua creatività, un modo per rappresentare ciò che la circonda e dare forma a suggestioni personali.

“Il mio giardino segreto”, tra illustrazione e natura

Il nome scelto per il suo profilo Instagram, “Il mio giardino segreto”, racconta già molto del suo universo creativo. La natura è infatti una delle principali fonti d’ispirazione per Laura, che osserva e raccoglie suggestioni dal mondo botanico, dai colori delle stagioni e dai piccoli dettagli che spesso passano inosservati.

Fiori, foglie ed elementi vegetali diventano protagonisti delle sue creazioni, ma anche oggetti da conservare e valorizzare attraverso lavorazioni artigianali.

Accanto alla natura trova spazio un’altra grande passione: la letteratura classica inglese, che contribuisce ad alimentare un immaginario fatto di atmosfere delicate, suggestioni romantiche e attenzione ai particolari.

Il risultato è un percorso creativo nel quale illustrazione, lettura e manualità si intrecciano continuamente.

Non solo acquerelli: quaderni rilegati a mano, carta e bottoni naturali

Durante la puntata di “Infusi Creativi”, Laura ha raccontato anche le numerose attività artigianali che affianca al disegno. Una di queste è la rilegatura manuale dei quaderni, un lavoro che permette di trasformare semplici fogli di carta in oggetti unici, curati nella struttura e nei dettagli. La sua curiosità l’ha portata anche a sperimentare la produzione autonoma della carta, scoprendo un processo che unisce tecnica, pazienza e creatività.

Tra le lavorazioni più particolari ci sono poi i bottoni ecologici realizzati con materiali naturali, un esempio di come sia possibile dare vita a piccoli oggetti attraverso risorse semplici e una lavorazione attenta.

Attività differenti, ma accomunate dallo stesso approccio: il piacere di creare qualcosa con le proprie mani, imparando a conoscere i materiali e valorizzandone le caratteristiche.

L’arte di conservare la natura

Un altro aspetto emerso nella conversazione riguarda l’attenzione di Laura per la conservazione degli elementi botanici.

Fiori, foglie e altri piccoli frammenti della natura possono diventare materiali preziosi da custodire e utilizzare nelle creazioni, mantenendo una traccia delle stagioni e dei luoghi da cui provengono.

È una sensibilità che si riflette anche nel suo modo di affrontare l’artigianato, dove la scelta dei materiali ha un ruolo importante tanto quanto il risultato estetico.

La creatività diventa così anche un esercizio di osservazione, capace di dare valore a elementi semplici e quotidiani che, attraverso il lavoro manuale, acquistano un nuovo significato.

Come iniziare con l’acquerello e la rilegatura: i consigli di Laura

La puntata ha lasciato spazio anche ai consigli per chi vorrebbe avvicinarsi all’acquerello o provare a realizzare un quaderno artigianale. Il racconto di Laura mostra come non sia necessario partire da grandi progetti o possedere fin da subito competenze avanzate. L’importante è concedersi la possibilità di sperimentare, prendere confidenza con gli strumenti e imparare attraverso la pratica.

L’acquerello, in particolare, richiede di familiarizzare con il rapporto tra acqua, pigmento e carta, accettando che il risultato non sia sempre completamente prevedibile. Anche nella rilegatura manuale è possibile cominciare da lavorazioni semplici, per poi esplorare tecniche più elaborate e personalizzare progressivamente le proprie creazioni.

Un invito a riscoprire il piacere di fare, senza trasformare ogni esperimento in una prova da superare.

A Radio Materia la creatività raccontata da chi la vive

La storia di Laura si inserisce nel percorso di “Infusi Creativi”, il podcast di Radio Materia che dà spazio alle esperienze e alle passioni di chi trova nell’arte e nella manualità un modo per esprimersi.

Con la conduzione di Matt e Angie e la regia di Enea, la puntata accompagna gli ascoltatori alla scoperta di un mondo fatto di pennelli, carta, libri e piccoli oggetti realizzati a mano. Un racconto che parte da un volantino trovato quasi per caso e arriva a un vero e proprio giardino creativo, dove natura, letteratura e artigianato convivono.

Per conoscere le creazioni di Laura è possibile seguire il suo profilo Instagram “Il mio giardino segreto”, mentre la puntata di “Infusi Creativi” si può ascoltare su Radio Materia.

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