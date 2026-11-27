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Questa l’abbiamo letteralmente “rubata” dai colleghi e amici del Post, ma era troppo bella per non riprenderla. Facciamo anche noi lavori di questo genere, ma non sulla città di Milano. La fonte è la loro bella newsletter Colonne, dedicata a quello che succede nel capoluogo lombardo.

La storia parte da un assiolo facciabianca, un piccolo rapace notturno, ritrovato all’interno di un condominio nella zona di Porta Nuova. La proprietaria era di passaggio a Milano per alcune visite mediche e aveva portato con sé l’animale, che era però riuscito a scappare. Una storia a lieto fine: l’assiolo è stato recuperato e restituito alla donna.

L’episodio è l’occasione per raccontare un aspetto poco conosciuto della vita milanese: la presenza di animali selvatici in città e nei comuni dell’hinterland.

A occuparsi del loro recupero sono gli agenti della polizia della Città Metropolitana specializzati in caccia e pesca oppure i carabinieri forestali, spesso con la collaborazione dei veterinari di Ats. Come racconta a Colonne Emanuele Santoro, vice commissario della polizia della Città Metropolitana, il recupero di uccelli selvatici a Milano è piuttosto frequente. L’ambiente urbano può disorientare i volatili, che finiscono talvolta per schiantarsi contro le grandi superfici vetrate degli edifici.

Dall’inizio dell’anno sono stati recuperati ben 335 animali non domestici tra Milano e i comuni dell’area metropolitana. Tra quelli più frequentemente soccorsi ci sono caprioli, volpi e tassi.

Ma non mancano incontri decisamente più insoliti. Il caso più particolare raccontato da Santoro è quello di un servalo, un felino africano ritrovato in un parco di Garbagnate Milanese dopo diverse segnalazioni. L’animale era detenuto illegalmente ed è stato successivamente trasferito in uno zoo.

In caso di avvistamento di animali selvatici in difficoltà o potenzialmente pericolosi è possibile contattare il 112 o il 1515.

Una fotografia curiosa di una metropoli che siamo abituati a raccontare attraverso il traffico, i grattacieli, la moda e gli affari, ma che riserva sorprese anche quando si parla di fauna. E sarebbe interessante conoscere i numeri di questi recuperi anche nel Varesotto.