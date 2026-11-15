Dalle Balilla alle sportive degli anni Novanta, la Coppa Malpensa porta le auto storiche sulle strade della Brughiera

Le eleganti automobili degli anni Trenta e Quaranta ad aprire la sfilata, dalle Fiat Balilla alle piccole Fiat 500 Topolino, nelle versioni A e C, testimonianza della motorizzazione italiana tra il periodo prebellico e quello della ricostruzione. Poi le vetture del boom economico, i coupé Alfa Romeo, le sportive degli anni Settanta e Ottanta, fino alle Bmw degli anni Novanta, ormai alle soglie del nuovo millennio.

È stato un vero viaggio nella storia dell’automobile quello andato in scena domenica 15 novembre con la Coppa Malpensa, manifestazione di regolarità per auto storiche organizzata dal Gams, Gallarate Auto Moto Storiche, che ha chiuso la stagione del motorismo storico su quattro ruote con un percorso sulle due sponde del Ticino, tra Lombardia e Piemonte.

Una giornata dal sapore decisamente autunnale, come si addice alla tradizionale prova delle “foglie morte”. Il cielo grigio e le temperature piuttosto basse non hanno scoraggiato gli equipaggi, compresi quelli a bordo delle vetture decappottabili, che hanno affrontato il percorso senza rinunciare alla guida a cielo aperto. Qualche goccia di pioggia è arrivata soprattutto nel passaggio nella valle del Ticino, nella zona tra Pombia e Marano Ticino, aggiungendo un ulteriore elemento di atmosfera alla giornata.

La manifestazione aveva registrato il tutto esaurito già alla chiusura delle iscrizioni, con circa cinquanta automobili impegnate in un itinerario capace di unire il fascino delle vetture storiche alla scoperta del territorio. Il punto di riferimento della manifestazione è stato Volandia, il parco del volo e del motore a Case Nuove di Somma Lombardo, dove gli equipaggi si sono ritrovati in mattinata prima della partenza.

Da qui le vetture hanno attraversato diversi centri della Brughiera e della valle del Ticino, passando per Maddalena di Somma Lombardo, Nosate, la valle del Ticino,Varallo Pombia poi il centro ippico Le Ginestre di Magnago e Lonate Pozzolo, fino a raggiungere Ferno.

Proprio a Ferno era previsto uno dei momenti caratteristici della manifestazione, con il riordino delle vetture, la passerella nella piazza del Municipio e le prove lungo le strade del centro storico. Un’occasione anche per osservare da vicino automobili che raccontano epoche molto diverse della storia industriale e della mobilità. Ma la Coppa Malpensa non è soltanto una sfilata di vetture d’epoca. La sua particolarità è la formula di regolarità, che prevede l’utilizzo esclusivo di cronometri meccanici, senza il supporto di apparecchiature elettroniche.

Oltre quaranta le prove cronometrate previste, nelle quali conta soprattutto la precisione degli equipaggi. Pilota e navigatore devono lavorare in perfetta sintonia, rispettando i tempi stabiliti e affidandosi al tradizionale “cipollotto” a lancette.

Una sfida nella quale la velocità non è l’elemento decisivo e dove anche una vettura di quasi novant’anni può misurarsi con automobili molto più recenti. La varietà delle auto presenti ha rappresentato uno degli aspetti più suggestivi della giornata. Dalle carrozzerie arrotondate e dalle linee eleganti dei modelli anteguerra si passava alle utilitarie della motorizzazione di massa, alle sportive italiane del dopoguerra e alle vetture più recenti, comprese quelle che hanno segnato il mondo dei rally negli anni Ottanta e Novanta.

La Coppa Malpensa ha così chiuso il calendario agonistico dell’anno, con le premiazioni previste nel pomeriggio e il Memorial Enzio Magnaghi in palio.

Un appuntamento che conferma la vitalità del motorismo storico nel territorio gallaratese e della Brughiera, dove la passione per le automobili d’epoca continua a tenere insieme conservazione della memoria, abilità di guida e piacere di percorrere strade e paesaggi a un ritmo diverso da quello del traffico quotidiano.