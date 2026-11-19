Si chiama Secondo perché era il nome proprio del bisnonno che, giovane ventenne, nel 1903 aprì a Somma Lombardo un’officina per la vendita, la costruzione e la riparazione di cicli e motocicli sulla strada del Sempione, di fronte al castello Visconti.

E ora «Secondo Mona è un fornitore di primo livello dei costruttori aeronautici, cioè le aziende che realizzano aerei, elicotteri o grandi sistemi aeronautici». A 123 anni dalla fondazione, Claudia Mona racconta l’impresa di famiglia che con lei e suo fratello Riccardo è arrivata alla quarta generazione senza cambiare sede, che ancora oggi è a Somma Lombardo.

L’imprenditrice è stata la cinquantesima ospite di “Materia d’Impresa”, la rubrica di VareseNews che racconta le realtà produttive del Varesotto. In trasmissione ha ripercorso la storia dell’azienda, dalle prime “biciclette da viaggio” ai sistemi di bordo per i velivoli contemporanei.

Dalle biciclette ai primi aeroplani

Il bisnonno Secondo per seguire le sue inclinazioni aveva lasciato la piccola attività tessile di famiglia a Gallarate «Da giovane perito meccanico aveva aperto un’officina per la vendita, costruzione e riparazione di cicli e motocicli, in particolare biciclette da viaggio, che rappresentavano il mezzo di trasporto più comune dell’epoca» racconta Claudia Mona. Pochi anni più tardi, «I campi di Cascina Malpensa, dove oggi sorge l’aeroporto, diventarono il ritrovo italiano dei primi pionieri del volo: proprio lì, nel 1910, avvenne il primo decollo in Italia con un Caproni Ca.1. e il bisnonno Secondo fu tra gli osservatori locali di quell’evento» osserva.

Frequentando quella comunità di pionieri, che la sera si ritrovava all’albergo Sempione di Somma Lombardo, entrò in contatto con Gianni Caproni. «Iniziò a proporre le proprie competenze meccaniche alla nascente industria aeronautica – prosegue – E dal 1913 riparò e revisionò i motori dei primi velivoli, per poi passare a produrne per conto dei costruttori dell’epoca, tra cui Fiat Aviazione e Alfa Romeo». L’aeronautica così mise radici in questa zona della provincia di Varese: «C’erano gli spazi adatti, esisteva già un tessuto meccanico e c’era disponibilità di legname» spiega l’imprenditrice. Fu così il bisnonno passò dalle biciclette agli aerei.

Carburante, brevetti e meccanica dei fluidi

Nel 1923 l’officina «Iniziò a progettare equipaggiamenti di bordo con propri brevetti e certificati di qualità, avviando collaborazioni con l’industria aeronautica di Francia, Inghilterra e Germania». Claudia Mona ricorda le forniture di carburatori agli inglesi, un certificato di qualità francese per il sistema carburante, un sistema di chiodatura brevettato per i serbatoi e lo studio dei radiatori. Da lì nacque la specializzazione che ancora oggi definisce l’azienda: «Quella relativa alla meccanica dei fluidi a bordo di un velivolo: carburante, olio, impianti idraulici, aria e acqua».

«Siamo cresciuti sul piano tecnologico e industriale seguendo l’evoluzione del settore aeronautico», sintetizza: i componenti Secondo Mona hanno volato su tutti i programmi italiani, poi su quelli multinazionali europei del secondo dopoguerra e, da trent’anni, sul mercato globale.

Le generazioni in azienda

Il nonno Bruno entrò in azienda negli anni Trenta, dopo la laurea in ingegneria al Politecnico di Zurigo, dove lo aveva mandato il padre. Una bella sfida: «Studiò ingegneria in tedesco negli anni Trenta senza conoscere la lingua» ricorda la nipote. E all’azienda portò «Solide competenze nella direzione tecnica, la padronanza delle lingue straniere anche in ambito ingegneristico e una rete di relazioni internazionali, dando vita a collaborazioni industriali che durano tuttora». Figlio unico, Bruno ebbe tre figli, “nati a cinque anni di distanza l’uno dall’altro”: Roberto, Renato (padre di Claudia) e Rossella, socia di minoranza mai coinvolta nella gestione operativa. Roberto, scomparso nel 2020, è stato a lungo direttore generale e presidente; Renato ha ricoperto i ruoli di vicepresidente e coamministratore.

«Con il Duemila la quarta generazione era formata e pronta per entrare in azienda» spiega Claudia Mona. Lei e il fratello Riccardo hanno «Raccolto il testimone di un’impresa che si era dovuta ridimensionare, ripartita in scala ridotta dopo le difficoltà degli anni Novanta, e che andava rilanciata». Con la ripresa del mercato, la società si è aperta a nuovi costruttori, inclusi quelli nordamericani e asiatici, e a ulteriori segmenti, dall’aviazione civile commerciale ai business jet. Fino alla pandemia da Covid-19 il fatturato è passato “da quindici a cinquanta milioni di euro”, segnando “una progressione costante, un buon posizionamento e una forte strutturazione interna”.

«Siamo un datore di lavoro che è sempre rimasto sul territorio, senza mai delocalizzare – sottolinea – avvalendosi di un’importante rete di terzisti locali». Dopo alcuni anni di assestamento post-pandemia, la crescita ha ripreso ritmo spinta da una domanda di mercato molto sostenuta su tutti i segmenti, dai voli commerciali ai jet privati fino agli elicotteri.

Oggi lo stabilimento produce eiettori e valvole: «Eravamo un’azienda prettamente meccanica e vent’anni fa abbiamo affiancato l’elettronica ai nostri componenti e sviluppato il software aeronautico collegato agli equipaggiamenti» illustra Mona, riferendosi a sonde di misura e unità di controllo, ma negli ultimi anni c’è un’altra linea produttiva, quella dei componenti per i grandi carrelli per velivoli civili di Boeing e Airbus.

Programmi che durano decenni

Operare nell’aeronautica significa, osserva Claudia Mona, che «Il costruttore deve potersi fidare del fornitore e sapere che gli resterà accanto molto a lungo». Più che altro perchè si tratta di un ciclo che, tra la progettazione del velivolo, la qualifica, i prototipi e la produzione di serie, può durare venti o trent’anni, per non parlare dell’assistenza post vendita, per revisioni, manutenzione e ricambi.

«Al fornitore si chiedono continuità intergenerazionale, tracciabilità assoluta dei materiali e dei disegni, e stabilità dei processi produttivi nel tempo – sottolinea – A volte la sfida consiste nel dover fornire un ricambio per un progetto degli anni Settanta o Ottanta, andando a recuperare il disegno originale negli archivi. E quando c’è il rischio che cessi un fornitore di fusioni o forgiati, l’azienda effettua grandi acquisti strategici per assicurare le scorte future».

Il museo d’impresa a Somma Lombardo

Da poco la Secondo Mona ha inaugurato un proprio museo d’impresa: «E’ il frutto di venticinque anni di lavoro – spiega l’imprenditrice – Tutto era iniziato quando un ex capo dell’ufficio tecnico, ormai in pensione e oggi ultraottantenne, ci chiese il permesso di riordinare la storia dell’azienda, raccogliendo cimeli, archivi, disegni tecnici e gli scatti del laboratorio fotografico interno. Il materiale era già visitabile su prenotazione, ma in un locale poco adatto ad accogliere il pubblico. Avevamo già tutto pronto quando è uscito il bando di Regione Lombardia, e quest’anno abbiamo colto l’occasione per fare un passo avanti» spiega: così hanno dotato lo spazio di uno statuto, di un regolamento e di un atrio d’ingresso ricavato nella parte più storica del capannone, allestendo il percorso secondo i criteri dei musei d’impresa.

Durante le giornate di apertura del FAI è stato aperto al pubblico per la prima volta: «Abbiamo registrato oltre mille visitatori – commenta – Una conferma che in questa provincia c’è grande interesse per la storia industriale e per la storia del volo».

Il museo è attualmente aperto il sabato su appuntamento, con visite guidate dal personale aziendale, e dispone di una pagina dedicata sul sito web della società. Un’ulteriore testimonianza storica dell’azienda è esposta al museo del volo Volandia, a Somma Lombardo, cui la Secondo Mona ha destinato una donazione in occasione del centodecimo anniversario.