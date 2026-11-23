L’ossigenoterapia iperbarica è una risorsa terapeutica che trova applicazione in diverse situazioni cliniche, ben oltre il trattamento degli incidenti durante le immersioni. A questa branca specialistica della medicina sarà dedicato il convegno organizzato da ASST Sette Laghi venerdì 27 novembre a Varese, per mettere a confronto esperienze e competenze sul passaggio dalla fisiologia alla pratica clinica.

L’incontro, in programma dalle 13.45 alle 18.30 nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo, vedrà la partecipazione di specialisti ospedalieri e universitari e approfondirà le indicazioni terapeutiche dell’ossigeno iperbarico, la gestione delle emergenze e il funzionamento della rete lombarda di assistenza.

La medicina subacquea e iperbarica non riguarda infatti soltanto la gestione degli incidenti che possono verificarsi durante le immersioni, ma trova applicazione anche nel trattamento di specifiche condizioni cliniche e in alcune situazioni di emergenza. Il convegno si propone di affrontare questi aspetti partendo dai principi fisici e fisiologici che regolano l’attività in ambiente subacqueo e l’esposizione all’ossigeno in condizioni di pressione superiore a quella atmosferica, per arrivare alle indicazioni terapeutiche e alla gestione dei pazienti.

A presiedere l’appuntamento saranno il dottor Silvio Zerbi, dirigente medico della Terapia Intensiva Polivalente, Anestesia e Rianimazione Neurochirurgica e Generale di ASST Sette Laghi e responsabile scientifico dell’evento, e il professor Paolo Severgnini, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione cardiologica della stessa azienda e professore associato di Anestesiologia all’Università degli Studi dell’Insubria.

Dalla fisiologia agli incidenti subacquei

Il programma si aprirà con l’intervento di Silvio Zerbi, che introdurrà i principi, le competenze e i principali campi di applicazione della medicina subacquea e iperbarica. Seguirà l’approfondimento del professor Andrea Moriondo, docente associato di Fisiologia all’Università dell’Insubria, dedicato alla fisiologia dell’iperossia, ovvero agli effetti sull’organismo di una concentrazione di ossigeno superiore a quella normalmente presente nell’aria.

Il tema degli incidenti subacquei sarà invece affrontato dal dottor Claudio Camponovo, direttore medico di DAN Europe Swiss e vicepresidente della Swiss Underwater and Hyperbaric Medical Society, che si concentrerà sulle conseguenze delle immersioni e sulle decisioni cliniche da assumere nella gestione dei pazienti.

La seconda parte del convegno entrerà maggiormente nel merito delle applicazioni terapeutiche dell’ossigeno. Il dottor Vincenzo Benenati, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, parlerà dell’ossigeno come farmaco e delle indicazioni all’ossigenoterapia iperbarica.

Un altro approfondimento sarà dedicato all’intossicazione da monossido di carbonio, una condizione che può richiedere il ricorso a trattamenti specialistici. A parlarne sarà la dottoressa Carmela Graci, del Centro di Medicina Iperbarica dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.

Il modello lombardo e le esperienze nelle immersioni profonde

Spazio anche all’organizzazione dei servizi e alla collaborazione tra le diverse strutture sanitarie. Il dottor Rosario Cacopardo, responsabile della struttura semplice di Anestesia di Cittiglio di ASST Sette Laghi e componente dell’Organismo di Coordinamento della Rete regionale per l’attività di Medicina Iperbarica di Regione Lombardia, illustrerà il modello lombardo e il funzionamento della rete per la presa in carico integrata dei pazienti.

A chiudere il percorso scientifico sarà un contributo che porterà la prospettiva dell’esplorazione subacquea. Interverrà il dottor Andrea Murdock Alpini, fondatore di PHY Diving Equipment, Tridente d’Oro 2024 dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, esploratore e ricercatore subacqueo, che racconterà le esperienze delle immersioni profonde e dell’esplorazione ai confini della conoscenza.

Il confronto tra competenze ospedaliere, universitarie e professionali permetterà di affrontare la medicina subacquea e iperbarica da prospettive differenti, con particolare attenzione alle situazioni di urgenza e al coordinamento tra gli specialisti. Un settore nel quale la preparazione specifica e la capacità di attivare una rete di assistenza rappresentano elementi fondamentali per la gestione dei casi più complessi.

Il convegno è gratuito ed è rivolto a medici di diverse specialità, Medici di Medicina Generale, infermieri, medici specializzandi e universitari.