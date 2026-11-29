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Un viaggio attraverso oltre duemila anni di storia, dalle prime osservazioni del cielo alle moderne conoscenze scientifiche sull’atmosfera: è “La meteorologia: dalle origini alla fisica dell’atmosfera”, il saggio in due volumi scritto da Achille Bardelli e Renzo Bindi, che sarà presentato mercoledì 2 dicembre alle 18 a Varese, nella sala congressi del Centro Maria Ausiliatrice, in piazza della Libertà 9, nel quartiere di Casbeno.

L’opera, pubblicata da Youcanprint nel 2026, è il risultato di oltre trent’anni di ricerca e di una raccolta di documenti rari provenienti da un’importante collezione personale di testi antichi. Un lavoro che ricostruisce l’evoluzione della meteorologia, da semplice osservazione dei fenomeni naturali a disciplina scientifica fondata sulla misurazione e sull’elaborazione di modelli fisici.

Come spiegano gli autori nel comunicato di presentazione, il libro «ricostruisce l’evoluzione che ha trasformato la semplice osservazione del cielo in una scienza rigorosa, attraverso oltre 350 protagonisti: da Leonardo da Vinci e Galileo Galilei a Isaac Newton, da Robert Hooke ed Edmond Halley a Vilhelm Bjerknes».

Da Aristotele ai primi strumenti di misurazione

Il primo volume, Dall’antichità al secolo dei Lumi, di 348 pagine, ripercorre le conoscenze meteorologiche delle antiche civiltà mesopotamica, egiziana, greca e romana, oltre che della Cina antica, fino all’Illuminismo.

Il percorso segue il passaggio dalle interpretazioni filosofiche dei fenomeni atmosferici alla loro misurazione quantitativa, attraverso l’invenzione dei primi strumenti, la nascita delle accademie scientifiche e la costituzione delle prime reti di osservazione meteorologica.

Particolarmente interessante è il documento riprodotto in appendice: la traduzione in volgare dei Meteorologica di Aristotele, realizzata nel 1542 da Fausto da Longiano, considerata la prima pubblicazione meteorologica in lingua italiana, seppure in volgare. Il testo è accompagnato da una versione in italiano moderno, che permette di avvicinarsi a una delle opere fondamentali nella storia dello studio dei fenomeni atmosferici.

Dal barometro alla meteorologia aeronautica

Il secondo volume, Dal barometro ai modelli dinamici in 3D, di 402 pagine, prosegue il racconto attraverso l’Ottocento e fino agli inizi del Novecento.

Come viene spiegato nella presentazione dell’opera, il volume segue «la trasformazione della meteorologia da disciplina osservativa a vera scienza fisica dell’atmosfera», approfondendo la standardizzazione delle osservazioni, la nascita degli osservatori permanenti, l’evoluzione degli strumenti di misura e la realizzazione delle prime carte meteorologiche.

Ampio spazio è dedicato anche allo studio dei cicloni tropicali e alla teoria dei fronti atmosferici sviluppata dalla scuola norvegese di Vilhelm Bjerknes, fino al rapporto sempre più stretto tra meteorologia e aviazione.

In appendice viene riprodotto integralmente Nozioni di aerologia del 1917, il primo manuale meteorologico destinato ai piloti italiani, testimonianza di come la conoscenza delle condizioni atmosferiche sia diventata fondamentale per lo sviluppo del volo.

L’apparato iconografico comprende oltre 480 illustrazioni, mappe a colori e riproduzioni di documenti storici rari. I due volumi sono stampati a colori su carta patinata, con rilegatura a filo refe.

Paolo Nespoli: «La meteorologia, primo terreno di dialogo scientifico mondiale»

A sottolineare il valore dell’opera è anche l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Paolo Nespoli, che firma un contributo nelle pagine introduttive.

«La meteorologia è stata il primo terreno di un dialogo scientifico mondiale, aggregante e senza barriere», scrive Nespoli, definendola «un modello di cooperazione internazionale che anticipa, per spirito e visione, quello dei grandi progetti spaziali contemporanei».

Una riflessione che mette in evidenza come lo studio dell’atmosfera abbia contribuito non soltanto al progresso scientifico, ma anche allo sviluppo della collaborazione tra studiosi e istituzioni di Paesi diversi.

L’opera, patrocinata dal Centro Studi Volo a Vela Alpino, è stata inoltre accolta nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Gli autori e la presentazione a Varese

Achille Bardelli, già amministratore delegato di Basf Coating S.p.A., ha affiancato alla propria esperienza manageriale e industriale una formazione scientifica e una passione pluridecennale per il volo e la meteorologia. Renzo Bindi, ingegnere, ha maturato una significativa esperienza nella ricerca scientifica, ricoprendo il ruolo di responsabile scientifico presso Rocksoil S.p.A. di Milano.

Alla presentazione di mercoledì 2 dicembre, alle 18, interverranno, oltre ai due autori, Vittoria Criscuolo, docente che si occuperà della presentazione e del coordinamento dell’iniziativa, e Stefano Ghiorzo, direttore del Centro Studi Volo a Vela Alpino.

Al termine degli interventi è previsto un momento di discussione con il pubblico.

L’appuntamento è nella sala congressi del Centro Maria Ausiliatrice, in piazza della Libertà 9 a Casbeno, a Varese. La sala sarà aperta dalle 17.30 e sarà possibile utilizzare il parcheggio interno alla struttura oppure quello in via Monte Rosa.