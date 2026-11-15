Dall’intelligenza artificiale alla fiducia dei lettori: il bilancio delle quattro giornate di Glocal 2026

Si è concluso oggi, domenica 15 novembre 2026, la quindicesima edizione del Festival Glocal, la manifestazione dedicata al giornalismo digitale che per quattro giornate intense — da giovedì 12 a domenica 15 novembre, precedute dall’anteprima cinematografica di Glocal DOC — ha animato Varese (tra le Ville Ponti, Sala Morselli, Camera di Commercio e sale cinematografiche) e lo spazio Materia a Castronno.

Un’edizione ricca di spunti e partecipazione, che ha interrogato addetti ai lavori, studenti e cittadini sulle trasformazioni radicali che stanno attraversando il mondo dell’informazione: dall’impatto dell’intelligenza artificiale alla cybersicurezza, dal rapporto con le nuove generazioni fino alla sostenibilità economica e deontologica del mestiere.

Giovedì 12 novembre: fiducia dei lettori, deontologia e clima

La giornata inaugurale del festival ha subito messo a fuoco il nodo centrale della credibilità giornalistica nell’era degli algoritmi. Nel panel d’apertura dedicato al Digital News Report Italia 2026, con la partecipazione del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, è emerso come il pubblico non sia stanco delle notizie, ma dell’informazione superficiale: imparzialità, riconoscibilità della fonte e vicinanza alle comunità restano le chiavi per riconquistare i lettori Leggi l’articolo: La sfida del giornalismo è riconquistare la fiducia dei lettori nell’era dell’IA.

Nel corso della giornata, in collaborazione con la Fondazione Walter Tobagi, si è discusso dei confini sempre più labili tra informazione e comunicazione commerciale Leggi l’articolo: Il patto con i lettori e la deontologia professionale al centro del confronto su giornalismo e marketing, delle sfide legate all’aggiornamento delle notizie online Leggi l’articolo: Il panel sul diritto all’oblio: “La responsabilità non finisce con la pubblicazione” e dell’ascolto attivo dei cittadini come motore per il giornalismo investigativo Leggi l’articolo: Altroconsumo e Patti Chiari: “Dalle segnalazioni dei cittadini si può costruire un’inchiesta”. Spazio anche all’ambiente, con un confronto sulla necessità di superare il solo racconto catastrofista per spiegare la transizione ecologica Leggi l’articolo: Crisi climatica, il giornalismo deve andare oltre l’emergenza.

Venerdì 13 novembre: la scuola, i giovani e il mondo digitale

La seconda giornata si è intrecciata con gli Stati Generali della Scuola Digitale alle Ville Ponti, mettendo al centro il dialogo tra adulti e adolescenti. Dal confronto tra giornalisti, psicologi, giuristi e studenti è emersa l’urgenza di sostituire i divieti con l’ascolto e l’educazione critica all’uso della rete Leggi l’articolo: Connessioni fragili: il confronto tra giornalisti, giuristi, psicologi e ragazzi, analizzando anche come insegnare l’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale tra i banchi Leggi l’articolo: Intelligenza artificiale, la sfida della scuola: usarla senza smettere di pensare.

Parallelamente, un panel dedicato all’istruzione ha acceso i riflettori sulle sfide strutturali degli istituti italiani — dal precariato al calo demografico fino all’innovazione didattica — invitando i media a raccontare la scuola al di là dei soli fatti di cronaca Leggi l’articolo: La scuola italiana oltre la cronaca nera: sfide, docenti e futuro al Festival Glocal.

Sabato 14 novembre: cybersicurezza, territori e teatro

Il sabato di Glocal ha unito l’approfondimento tecnico sulla sicurezza informatica al racconto del territorio. Nel ricordo di Carola Frediani, esperti e cronisti hanno smontato gli stereotipi sull’hacking e messo in guardia dai rischi di ingegneria sociale, deepfake e allarmismo mediatico Leggi l’articolo: Cyber-attacchi e paure collettive, da Varese arriva la ricetta per difendersi: “Informarsi prima di informare”, affiancando al dibattito un laboratorio pratico sulla protezione di fonti e dispositivi a Castronno Leggi l’articolo: Password, spyware e fonti da proteggere: il workshop di Glocal a Castronno.

Sempre a Materia si sono svolti il workshop immersivo negli studi di Radio Materia Leggi l’articolo: A Glocal il workshop sulla web radio è immersivo nello studio di Radio Materia e il confronto sul futuro dell’attrattività locale tra cammini lenti e rischi di sovraffollamento Leggi l’articolo: Dai cammini lenti all’overtourism: a Glocal la ricetta dell’equilibrio quando si parla di turismo. La giornata si è chiusa alle Ville Ponti con una serata tra musica e teatro, portando sul palco le voci e le paure raccolte tra quasi cinquecento adolescenti varesini Leggi l’articolo: “Se dico di no, mi ghostano”: le paure degli adolescenti in scena alle Ville Ponti.

Domenica 15 novembre: la rivoluzione dell’AI e i nuovi linguaggi social

La giornata conclusiva di oggi ha guardato dritto al futuro della professione giornalistica. Da un lato l’analisi concreta su come l’intelligenza artificiale non debba sostituire la scrittura né la verifica sul campo, ma possa diventare un alleato per costruire archivi personali, rassegne automatizzate e prodotti interattivi Leggi l’articolo: Così l’intelligenza artificiale ridisegna il mestiere del giornalista, Luca Tremolada lo spiega a Glocal. Dall’altro, il panel finale dedicato all’ecosistema dei social network e ai linguaggi dei content creator su piattaforme come TikTok, con un messaggio netto per tutte le redazioni: presidiare i nuovi spazi digitali è ormai imprescindibile per raggiungere il pubblico di domani Leggi l’articolo: “Social e Ai non si possono più ignorare”. Creator, TikTok e intelligenza artificiale: come cambia il giornalismo.