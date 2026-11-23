Dalla sala operatoria dell’ospedale di Busto Arsizio fino ai banchi di uno dei principali poli mondiali della formazione medica. La dottoressa Monica Gualtierotti, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale del presidio bustocco, è stata protagonista di un intervento di chirurgia laparoscopica eseguito in diretta e trasmesso all’IRCAD di Strasburgo, istituto di riferimento per la ricerca e l’addestramento nella chirurgia mini-invasiva e robotica.

L’operazione, condotta dalla dottoressa Gualtierotti insieme alla propria équipe operatoria, si è inserita nel programma del Corso Intensivo di Chirurgia Laparoscopica Generale dell’IRCAD, percorso associato al Diploma dell’Università di Strasburgo e diretto dal professor Antonello Forgione, direttore generale dell’istituto francese. Il collegamento in tempo reale dalla sala operatoria è stato realizzato grazie al supporto tecnologico e organizzativo dell’ospedale di Busto Arsizio e di ASST Valle Olona.

La direttrice della Chirurgia bustocca è inoltre membro stabile della faculty internazionale dell’IRCAD, dove partecipa alla formazione dei medici nei corsi di laparoscopia generale e avanzata. Fondato nel 1994 dal professor Jacques Marescaux, il centro di Strasburgo accoglie ogni anno circa 8.800 chirurghi da tutto il mondo e coordina una rete di otto poli internazionali collegati tra Taiwan, India, Ruanda (a Kigali), Brasile e Stati Uniti.

«Questa esperienza – spiega Monica Gualtierotti – testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni ospedaliere e centri internazionali di eccellenza: condividere competenze, diffondere conoscenze e promuovere l’innovazione significa investire concretamente nella qualità della chirurgia e nella sicurezza della cure offerte ai pazienti».

«Un riconoscimento – conclude – non solo al mio lavoro ma alla professionalità di tutta la nostra équipe e all’impegno dell’Ospedale di Busto Arsizio nel promuovere una chirurgia sempre più avanzata e aperta al confronto internazionale».