Data center e mobilitazioni popolari, a Saronno una serata con Marco Bersani

La mobilitazione contro i grandi data center diventa l’occasione per allargare lo sguardo alle tante battaglie sociali e ambientali che attraversano l’Italia e il resto del mondo. È questo il filo conduttore dell’incontro pubblico “Le lotte di oggi per un mondo che cambia”, in programma lunedì 16 novembre alle 21 a Saronno, con la partecipazione di Marco Bersani, filosofo e attivista politico, oggi coordinatore dell’associazione di promozione sociale Attac Italia.

L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio Data Center del Saronnese, che ha scelto di invitare in città Bersani, già consigliere comunale ecologista a Saronno e protagonista in passato di diverse battaglie sui diritti dei cittadini. Oggi vive a Roma e coordina l’attività di Attac Italia, associazione impegnata sui temi della giustizia sociale ed economica.

La serata partirà dalle mobilitazioni contro la diffusione dei grandi data center, che negli ultimi mesi hanno coinvolto la Lombardia e altre regioni italiane, per allargare la riflessione a un contesto più ampio: dalle proteste contro il riarmo e le guerre al carovita, dalla difesa del diritto alla salute e all’istruzione alla sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è individuare un possibile filo comune tra le diverse forme di protesta e le mobilitazioni che coinvolgono anche le giovani generazioni in numerosi Paesi, dall’India alla Francia, dagli Stati Uniti al Kenya.

«Dopo tanti approfondimenti di tipo tecnico per informare la cittadinanza sui data center e la loro nocività ambientale, finanziaria e umana, è venuto il momento di affrontare anche il contesto in cui la battaglia contro i data center si colloca», spiegano gli attivisti dell’Osservatorio, che annunciano anche l’avvio nei prossimi giorni, nel Saronnese, di una raccolta firme a sostegno di una richiesta di moratoria nazionale sui nuovi insediamenti.

L’Osservatorio riunisce gruppi organizzati e cittadini di diversi Comuni del territorio: oltre a Saronno, Cesate, Origgio, Uboldo, Caronno Pertusella, Gerenzano e Cislago, ma anche Lomazzo e Fenegrò. Proprio a Cesate, dove da circa due anni è in corso la mobilitazione contro il progetto di un grande data center su terreni agricoli, si è svolta una manifestazione che ha portato in piazza circa un migliaio di persone.

L’appuntamento è per lunedì 16 novembre alle 21 nella Sala Monti della cooperativa Casa del Partigiano, in via Maestri del Lavoro 2. La partecipazione è libera.