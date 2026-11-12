Dati sanitari dei consiglieri, Angei replica a Oprandi: “Farò chiarezza sulle procedure adottate dal Comune”

Prosegue lo scontro politico e istituzionale a Varese sulla gestione dei certificati medici dei consiglieri comunali che partecipano da remoto alle sedute. Dopo il reclamo presentato dalla consigliera del Pd Luisa Oprandi al Garante per la Protezione dei Dati Personali e al Prefetto, arriva la replica del consigliere comunale Stefano Angei, che annuncia un approfondimento sulle procedure adottate dal Comune per raccogliere, conservare e trattare i dati sanitari.

La polemica era esplosa dopo la richiesta di accesso agli atti depositata da Angei l’8 settembre, relativa ai certificati medici utilizzati da alcuni consiglieri per giustificare il collegamento da remoto alle sedute. Oprandi ha contestato l’istanza sostenendo che quei documenti contengano dati appartenenti alle categorie particolari tutelate dal GDPR e ha chiesto che non vengano consegnati in attesa del pronunciamento degli organi competenti.

Angei, nel suo comunicato, precisa però un punto: «Nei confronti della consigliera Luisa Oprandi non ho fatto nessun accesso agli atti e quindi la stessa non ha una posizione soggettiva da poter tutelare». Aggiunge inoltre che, fino a questo momento, «gli uffici comunali non mi hanno prodotto alcuna documentazione relativa alla vicenda».

Il consigliere rivendica il diritto degli eletti ad acquisire informazioni utili all’esercizio del mandato: «Il consigliere comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di acquisire le informazioni utili allo svolgimento del mandato. A questo diritto si accompagnano responsabilità precise: il rispetto del segreto nei casi previsti dalla legge e, sempre, delle norme poste a tutela della riservatezza e dei dati personali».

Il punto, secondo Angei, diventa ancora più delicato quando si parla di salute. «Quando le informazioni riguardano la salute delle persone, l’attenzione deve essere ancora maggiore. Eventuali dati acquisiti nell’esercizio del mandato devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali, senza diffondere nominativi, informazioni sanitarie o altri elementi che possano rendere riconoscibili le persone coinvolte».

Una nuova interrogazione sulle procedure del Comune

Angei sposta così il confronto dal singolo accesso agli atti al funzionamento complessivo delle procedure comunali sulla privacy. «Ringrazio quindi la consigliera Oprandi per avermi ispirato ad approfondire un tema che considero importante: le procedure adottate dall’amministrazione comunale per tutelare, conservare e gestire i dati personali, in particolare quelli relativi alla salute».

Il consigliere annuncia quindi una interrogazione e una nuova richiesta di accesso agli atti per verificare quali informazioni vengano raccolte, per quali finalità e su quali basi giuridiche, chi sia autorizzato a consultarle e se vengano comunicate ad altri soggetti. Tra i punti che Angei intende approfondire ci sono anche i tempi di conservazione dei dati, le misure di sicurezza adottate, l’individuazione del titolare del trattamento e delle persone autorizzate a operare sotto la sua responsabilità, oltre all’eventuale presenza di responsabili o sub-responsabili e alle certificazioni dei sistemi informatici e dei server utilizzati.

Il richiamo al GDPR

Nel comunicato Angei richiama espressamente i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, sottolineando la necessità che le informazioni raccolte siano «adeguate e limitate a quanto necessario rispetto alla finalità per cui sono trattate», che vengano conservate solo per il tempo necessario e protette con misure di sicurezza appropriate.

«Sono principi che meritano di trovare una concreta applicazione in ogni fase: dalla raccolta all’eventuale comunicazione, fino alla conservazione e alla cancellazione». Per Angei, l’approfondimento non riguarda soltanto il caso dei consiglieri, ma più in generale il modo in cui Palazzo Estense gestisce informazioni sensibili: «Credo che fare chiarezza su queste procedure sia utile nell’interesse di tutti: delle persone coinvolte, dei dipendenti e della stessa amministrazione comunale».

La coda polemica sulle sedute da remoto

Il comunicato si chiude con un passaggio che riporta la polemica sul terreno politico. «Mi auguro, infine, che non vi sia più la necessità di svolgere attività di questa natura e che le circostanze che le hanno rese necessarie non si ripetano, neppure in periodi particolari come la chiusura delle scuole per le festività natalizie o durante la pausa estiva».

Angei sottolinea infine di occuparsi professionalmente anche di privacy e conclude: «Sono quindi ben consapevole del valore dei dati personali e della responsabilità che comporta il loro trattamento. È una consapevolezza che continuerò a portare anche nell’esercizio del mio mandato».

La vicenda resta quindi aperta su due piani: da un lato il reclamo di Oprandi al Garante e al Prefetto contro l’ostensione dei documenti sanitari, dall’altro l’annunciato approfondimento di Angei sulle procedure con cui il Comune tratta e custodisce i dati personali dei consiglieri e degli altri soggetti coinvolti.