Tom Petty con i suoi Heartbreakers aveva conquistato una discreta popolarità nella natia Gainesville in Florida, ma quando nel 1976 riuscì finalmente a incidere un album, il resto degli Stati Uniti sembrò non accorgersene. Paradossalmente, dopo la British Invasion e il prog che dalla vecchia Inghilterra avevano conquistato gli ascoltatori oltreoceano, cominciava a esserci qualche caso opposto, e fu proprio nel Regno Unito, dopo un tour come supporter di Nils Lofgren, che gli Heartbreakers trovarono il primo successo. Si rifarà nel 1979 col terzo album, Damn The Torpedoes, che diventerà subito disco di platino e venderà più di due milioni di copie! E allora anche in patria verrà rivalutato questo disco d’esordio che sicuramente era più acerbo, ma che conteneva pezzi come American Girl che sarebbe diventata un classico. Petty diventerà una superstar, tanto da essere chiamato con George Harrison e Bob Dylan nel 1988 a far parte dei Traveling Wilburys. Morirà a fine 2017 per una “overdose accidentale” pare almeno in parte dovuta ad antidolorifici per problemi alle anche.

Curiosità: folgorato anche lui dai Beatles in televisione, Tom ebbe ancora prima una “induction to rock’n’roll world”: grazie a uno zio che lavorava sul set riuscì a stringere la mano ad Elvis. Aveva solo dieci anni.