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La deputata bustocca della Lega Manuela Maffioli, assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio, è intervenuta alla Camera sul decreto Scuola, annunciando il voto favorevole del suo gruppo alla questione di fiducia posta dal Governo.

Al centro del suo intervento le misure a sostegno di studenti, famiglie e insegnanti, con particolare attenzione al reclutamento dei docenti attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze e al contrasto alle cosiddette «classi ghetto».

«La Lega voterà convintamente la fiducia al Governo su un provvedimento che – grazie all’impegno del ministro Valditara – mette a disposizione risorse, regole e strumenti per sostenere studenti, famiglie, docenti e istituzioni scolastiche. Questo provvedimento interviene a favore degli alunni con disabilità, rafforza le misure contro la dispersione scolastica, sostiene l’orientamento, investe nella prevenzione del disagio giovanile e semplifica le procedure in materia di edilizia scolastica, perché una scuola sicura, moderna e funzionale non è un privilegio ma un diritto».

Uno dei passaggi sui quali Maffioli pone maggiormente l’attenzione riguarda il reclutamento degli insegnanti attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con una nuova possibilità di assunzione prevista a partire dall’anno scolastico 2027-2028: «Voglio sottolineare con particolare orgoglio il raggiungimento di un obiettivo storico della Lega: l’introduzione di un canale residuale di reclutamento dei docenti attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze. Per troppo tempo la scuola ha avuto bisogno di insegnanti, mentre migliaia di docenti precari restavano nell’incertezza. Dal 2027-2028 i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti dopo le ordinarie assunzioni potranno essere coperti attingendo alle GPS di prima fascia e ai relativi elenchi aggiuntivi. Una conquista che valorizza merito, esperienza e professionalità e punta ad assicurare continuità didattica e stabilità, nel rispetto della disciplina europea».

La parlamentare bustocca affronta poi il tema dell’integrazione scolastica, soffermandosi sul limite del 30% e sulle misure per favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri: «Altro punto fondante è il contrasto alle classi ghetto. L’integrazione non si costruisce con slogan ideologici, ma attraverso la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione e il rispetto delle regole. Il limite del 30% non discrimina i figli dei cittadini stranieri, ma punta a garantire classi equilibrate, nelle quali tutti possano apprendere e integrarsi davvero. Questo significa responsabilità educativa. La scuola italiana non può essere lasciata sola: servono percorsi di sostegno, anche con l’insegnamento gratuito dell’italiano, e sinergie tra istituzioni e famiglie, tutte le famiglie».

Maffioli conclude il suo intervento ribadendo la posizione del gruppo parlamentare della Lega: «Per queste ragioni ribadiamo il voto favorevole del gruppo Lega sulla questione di fiducia. Una fiducia nella scuola italiana, nei suoi insegnanti, nei suoi studenti e nella capacità delle istituzioni di dare risposte concrete».