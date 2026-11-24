Deepfake e insulti in rete, l’assessora di Saronno Lucy Sasso presenta la campagna contro la violenza digitale
Saronno è il primo Comune della provincia di Varese ad aderire al progetto "Libere anche qui" per contrastare le violenze che colpiscono le donne sul web, dai deepfake alla diffusione di immagini intime senza consenso
L’assessora alle Pari opportunità di Saronno Lucy Sasso è stata ospite della trasmissione “La Materia del Giorno” alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne. Nella puntata ha illustrato l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Saronno, diventata il primo Comune della provincia di Varese ad aderire a “Libere anche qui”, il progetto nazionale contro la violenza di genere online. L’adesione è stata presentata sabato 21 novembre in Comune, dopo un flash mob organizzato dall’amministrazione insieme a Rete Rosa, il centro antiviolenza del territorio.
Dall’online alla vita reale
«Il progetto nasce dalla vicenda di Valeria Campagna, consigliera comunale di Latina, che un giorno ha scoperto di essere finita in un sito e in un gruppo Facebook dove circolavano sue foto, anche modificate con i deepfake – ha spiegato Lucy Sasso – Subire questo tipo di violenza online ha delle palesi ripercussioni sulla vita reale e quotidiana di una donna. Per questo la campagna è stata costruita insieme a tante amministratrici che hanno subìto odio online in forme diverse, con i centri antiviolenza e la Rete Dire – Valeria è stata non solo coraggiosa ma anche generosa nel denunciare quello che ha vissuto, dando vita a questo progetto importante».
Il percorso prevede una mozione che può essere presentata nei Consigli comunali e un atlante in quindici punti su come vivere l’online, sul consenso digitale e sulla violenza online. «Di violenza ne parliamo ormai da tantissimi anni, ma su questi nuovi strumenti dobbiamo ancora iniziare a fare educazione, e insegnare anche come si risponde – ha spiegato l’assessora – Oltre all’atlante è previsto un vero e proprio percorso di sensibilizzazione in tutta Italia. A Saronno la campagna è già stata portata sul territorio con un evento quest’estate e con l’incontro di sabato scorso».
Violenza online per una donna su dieci
Secondo i dati citati dall’assessora, il 99% dei deepfake a sfondo sessuale riguarda donne reali, e una donna su dieci dichiara di aver subito violenza online, soprattutto le più giovani. Alle immagini false si aggiungono la diffusione non consensuale di materiale intimo e il cyberstalking, una forma di persecuzione spesso sottovalutata. «Diecimila richieste di amicizia, commenti a ogni post e messaggi privati insistenti sono violenza tanto quanto qualcuno che bussa alla tua porta ogni giorno – aggiunge Lucy Sasso – Se non conosci queste forme di violenza, non le puoi denunciare, dunque è importante informare e rendere tutti consapevoli, i giovani in particolare ma anche gli adulti».
L’assessora ha anche ricordato il caso della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha denunciato insulti, anche a sfondo sessuale, rivolti a lei: «Silvia Salis ha ricordato che non viene attaccata in quanto sindaca, ma in quanto donna e giustamente ha denunciato». Proprio il giorno dell’intervista la sindaca Salis ha annunciato di aver vinto la prima causa per un insulto ricevuto sotto un suo post, e devolverà i cinquemila euro ai centri antiviolenza di Genova: «Tutti devono capire che anche online ci sono conseguenze per quello che si scrive e per come ci si espone», sottolinea l’assessora.
Il termometro della violenza
Il progetto “Libere anche qui” va ad affiancare altre iniziative che il Comune di Saronno ha messo in campo sul tema della violenza di genere. Anche quest’anno è stato distribuito il “termometro della violenza”, uno strumento con una scala di colori che indica i gradi di allerta e i comportamenti che sono già segnali di violenza. «Il termometro ti spiega bene quali sono i limiti da non superare e ti insegna a dare un nome a quella sensazione di disagio che magari, soprattutto i giovani alle prime esperienze, non sanno definire – dice Sasso – La parola d’ordine è sempre consapevolezza».
Come ha sottolineato l’assessora anche la violenza digitale è un problema che può toccare tutte (e tutti): «Dall’oggi al domani tutti noi possiamo svegliarci una mattina e qualcuno con l’intelligenza artificiale crea una nostra foto nuda e la manda in giro e questo non resta nel mondo virtuale ma fa male e ha conseguenze nella vita reale. E’ importante non minimizzare e denunciare per interrompere la diffusione di questo genere di materiali».
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