Un pomeriggio per conoscere uno dei monumenti più suggestivi del Lago Maggiore, a cura di Archeologistics, e gustare i suoi formaggi, custodi di una cultura gastronomica che affonda le radici nella vita delle montagne e continua a essere tramandata grazie al lavoro di produttori, selezionatori e stagionatori. L’evento si svolgerò all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, il monastero che sorge a strapiombo sull’acqua.

I formaggi del territorio del Lago Maggiore, espressione di una tradizione casearia profondamente legata alle montagne, agli alpeggi e alla cultura rurale, saranno protagonisti di un appuntamento speciale all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Sabato 28 novembre 2026, il suggestivo complesso monumentale di Leggiuno ospiterà “Degustazione d’autunno – I formaggi di Guffanti”, un pomeriggio dedicato alla scoperta delle eccellenze gastronomiche locali, tra storia, paesaggio e sapori autentici. L’iniziativa vuole promuovere le produzioni artigianali e le tradizioni locali, mettendo in relazione l’eccellenza casearia con la bellezza di uno dei monumenti più rappresentativi del territorio varesino. Un percorso che, attraverso il gusto, invita a conoscere anche la storia delle comunità che abitano le montagne intorno al Lago Maggiore e che hanno contribuito a conservarne l’identità gastronomica.

Il territorio che circonda il Lago Maggiore custodisce una ricca tradizione casearia, sviluppatasi nei secoli tra le valli prealpine e gli alpeggi delle montagne lombarde e piemontesi. Qui la produzione di formaggi è strettamente legata alla vita delle comunità montane, all’allevamento e alla disponibilità di pascoli che, con le loro erbe e caratteristiche ambientali, contribuiscono a definire l’identità dei prodotti. Dalle produzioni d’alpeggio ai formaggi delle valli ossolane, fino alle specialità delle Prealpi varesine, il patrimonio caseario dell’area del Lago Maggiore racconta un mondo fatto di lavorazioni artigianali, stagionature e conoscenze tramandate di generazione in generazione. Formaggi a pasta morbida o più consistente, freschi oppure lungamente stagionati, testimoniano la varietà di un territorio nel quale la cultura del latte rappresenta ancora oggi un importante elemento di identità.

A valorizzare questa tradizione sarà la storica azienda Luigi Guffanti, che ha sede ad Arona, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. La sua storia comincia nel 1876, quando Luigi Guffanti iniziò a stagionare il Gorgonzola in Valganna, sfruttando le particolari condizioni ambientali favorevoli alla maturazione del formaggio. Da allora, cinque generazioni della famiglia hanno portato avanti un’attività dedicata alla selezione e all’affinamento delle migliori produzioni casearie mantenendo vivo un patrimonio di esperienza e competenze artigianali.

Durante l’appuntamento all’Eremo saranno proposti quattro formaggi selezionati da Guffanti, attraverso una degustazione guidata che permetterà ai partecipanti di avvicinarsi alle caratteristiche e alle peculiarità delle produzioni del territorio montano affacciato sul Lago Maggiore.

Un’occasione per scoprire come il paesaggio, le tradizioni di allevamento e le tecniche di stagionatura contribuiscano alla ricchezza dei sapori locali.

L’esperienza gastronomica sarà accompagnata dalla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti della provincia di Varese. Il pomeriggio inizierà infatti alle 15 con una visita guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, complesso di origine romanica costruito a strapiombo sulle acque del Lago Maggiore e dal 1970 di proprietà della Provincia di Varese.

La stagione autunnale offrirà una cornice particolarmente suggestiva all’iniziativa. Dopo i mesi di maggiore affluenza turistica, l’Eremo ritrova un’atmosfera raccolta e silenziosa, mentre i colori del paesaggio accompagnano lo sguardo lungo le sponde del lago. Un contesto ideale per riscoprire il legame tra patrimonio storico, ambiente naturale e tradizioni gastronomiche.

Al termine della visita, previsto intorno alle 16.15, i partecipanti risaliranno lungo la scalinata per raggiungere la Locanda Ristoro di Santa Caterina, dove alle 16.30 prenderà il via la degustazione guidata. L’incontro si concluderà indicativamente alle 17.15, con la possibilità di acquistare i formaggi assaggiati.

Il ritrovo è fissato per sabato 28 novembre alle 15 presso la biglietteria dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, in via Santa Caterina 13 a Leggiuno. Il biglietto completo, comprensivo di ingresso, visita guidata e degustazione, costa 20 euro a persona. Per chi desidera partecipare soltanto alla degustazione è disponibile un biglietto ridotto da 10 euro, con appuntamento alle 16.30 presso la biglietteria.

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