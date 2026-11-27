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Si allungano i tempi di recupero – o meglio, non si accorciano – per Amedeo Della Valle. Il pezzo più pregiato del basket mercato italiano della scorsa estate non rientrerà nell’atteso derby esterno con Cantù del 6 dicembre e proseguirà con le terapia per guarire dall’infortunio muscolare (lesione di secondo grado) al bicipite femorale riportato il 13 ottobre nel primo tempo della partita di coppa contro il Peristeri Betsson.

Della Valle in questi giorni è a Gressoney St. Jean con i compagni di squadra e sta partecipando regolarmente al mini-ritiro invernale che prevede un’amichevole alle 12,30 di sabato 28 (Sport Haus, ingresso libero) contro la Bertram Tortona alla quale, ovviamente, l’ex bresciano non parteciperà se non in veste di tifoso. Gli accertamenti diagnostici effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato un miglioramento del quadro clinico del giocatore ma anche il fatto che per guarire serve ancora tempo.

Quanto, non si sa, nel senso che Della Valle sarà monitorato di continuo dallo staff medico in attesa del via libera per il ritorno in campo. A Desio quindi, la Openjobmetis scenderà in campo con un assetto che prevede il ritorno in campo di Nate Renfro ma anche il momentaneo stop di Max Ladurner, alle prese con l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio.

Per Della Valle quindi l’unica presenza in campionato resta per il momento quella in casa contro Trieste (foto in alto). In quell’occasione la guardia, che era al rientro dopo i precedenti infortuni a mano e ginocchio, realizzò 11 punti compreso il tiro libero a 7 decimi dalla fine che diede il successo di un solo punto alla Openjobmetis. Poi meno di 2′ con il Peristeri e un “fermo macchina” che dura tutt’ora.