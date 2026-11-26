Dentro la mente criminale: da Varese agli Stati Uniti per scoprire i segreti del cervello
Giovedì 3 dicembre alle 21 a Materia il professor Posa e la dottoressa Camilla Trussardi raccontano l'esperienza di NeuroIntelligence, il progetto nato a Varese e arrivato negli Stati Uniti che unisce neuroscienze, ricerca e innovazione
Cosa succede nel cervello umano quando si manifesta un comportamento criminale? E quanto possono aiutarci le neuroscienze a comprendere le origini della violenza e a prevenirla? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro in programma giovedì 3 dicembre alle 21 a Materia, dedicato a NeuroIntelligence, una realtà nata a Varese che ha portato la propria attività di ricerca e innovazione fino agli Stati Uniti.
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Protagonisti della serata saranno il professor Posa e la dottoressa Camilla Trussardi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dei meccanismi della mente umana, tra ricerca scientifica, studio del crimine e nuove frontiere delle neuroscienze.
L’incontro, dal titolo “NeuroIntelligence: tra ricerca scientifica, crimine e innovazione, da Varese agli Stati Uniti”, sarà l’occasione per conoscere da vicino un’esperienza che ha mosso i primi passi sul territorio varesino, riuscendo a sviluppare il proprio percorso anche oltreoceano.
Al centro della serata ci sarà il rapporto tra cervello e comportamento umano, con particolare attenzione a come lo studio dei processi neurologici possa contribuire a comprendere meglio anche le condotte criminali. Un campo di ricerca affascinante e complesso, nel quale scienza e tecnologia aprono nuove prospettive per l’analisi dei comportamenti e lo sviluppo di possibili strumenti di prevenzione.
Attraverso il racconto di studi, laboratori e applicazioni concrete, i due ospiti illustreranno il lavoro di NeuroIntelligence, mostrando come le neuroscienze possano offrire nuovi strumenti per indagare alcuni degli aspetti più complessi della mente.
Ma sarà anche una storia di ricerca e innovazione partita da Varese e arrivata negli Stati Uniti, un’occasione per scoprire come un progetto nato sul territorio sia riuscito ad aprirsi a una dimensione internazionale.
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Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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