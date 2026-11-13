Diabete di tipo 1 nei bambini: Varese si illumina di blu e ad Albizzate arriva una panchina dedicata

Sete intensa, bisogno frequente di urinare, perdita di peso improvvisa e stanchezza insolita. Sono questi i segnali che, in un bambino o in un ragazzo, possono indicare l’esordio del diabete di tipo 1 e che Adiuvare, l’Associazione Diabetici Uniti Varese, chiede di non sottovalutare. Lo fa in vista della Giornata mondiale del diabete, che si celebra sabato 14 novembre.

In Lombardia vivono circa 3.500 giovani tra 0 e 18 anni con diabete di tipo 1. Si tratta di una malattia autoimmune cronica, come spiega il presidente dell’associazione Athos Campigotto: «È causata dalla distruzione delle cellule del pancreas che producono insulina. Chi ne è colpito deve monitorare costantemente la glicemia e somministrare insulina ogni giorno per tutta la vita». E aggiunge: «Riconoscere tempestivamente i sintomi può fare la differenza tra una diagnosi precoce e un’emergenza sanitaria».

Ancora oggi, infatti, molti casi vengono scoperti tardi, quando il bambino ha già sviluppato una chetoacidosi diabetica. È una complicanza acuta grave, che può richiedere il ricovero in ospedale e che nei casi più severi può portare al coma e alla morte.

I sintomi da tenere d’occhio

L’associazione invita famiglie, insegnanti e cittadini a prestare attenzione ai principali campanelli d’allarme. Il primo è un forte aumento della sete, che in termini medici si chiama polidipsia. Spesso è accompagnato dalla necessità di urinare molto di frequente (poliuria). Altri segnali da non trascurare sono una perdita di peso improvvisa e una stanchezza persistente e insolita.

Le iniziative sul territorio

Durante il mese di novembre, con il patrocinio del Comune di Varese, alcuni luoghi simbolo della città saranno illuminati di blu, il colore che identifica la lotta globale al diabete. Ad Albizzate verrà inaugurata una “Panchina blu” e in diversi punti saranno esposti striscioni e materiali informativi per ricordare l’importanza di una diagnosi precoce.

Il messaggio della campagna è semplice: la conoscenza salva vite. Una comunità informata può contribuire a ridurre il numero di bambini che arrivano alla diagnosi in condizioni critiche e a garantire un accesso più rapido alle cure.

Adiuvare è attiva nel Varesotto dal 2011 e sostiene bambini, ragazzi e famiglie che convivono con il diabete di tipo 1 e sono seguiti all’ospedale Filippo Del Ponte di Varese. L’associazione si occupa di informazione, sostegno alle famiglie, attività per i giovani, supporto psicologico e inclusione scolastica. Maggiori informazioni sul sito www.adiuvare.it o scrivendo a info@adiuvare.it.