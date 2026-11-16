Diadema RE Group cresce e arriva a Gallarate con un nuovo punto consulenza in via Cadolini

Diadema RE Group continua il proprio percorso di crescita e amplia la sua presenza sul territorio con l’apertura di un nuovo punto consulenza a Gallarate, in via Cadolini 6. Un passo importante per la realtà immobiliare, che punta a essere sempre più vicina alle persone e a offrire un servizio completo e personalizzato a chi desidera vendere, acquistare o valorizzare un immobile a Gallarate e nei comuni limitrofi.

Il nuovo spazio nasce dalla volontà di creare un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare una scelta immobiliare, mettendo al centro l’ascolto delle esigenze, la consulenza e l’accompagnamento in ogni fase del percorso.

Una collaborazione che unisce competenze immobiliari e architettoniche

Alla base di questa nuova apertura c’è la collaborazione con lo Studio Architetti B+I, una partnership costruita e consolidata nel corso degli anni grazie alla fiducia reciproca, alla professionalità e alla condivisione di obiettivi comuni.

Una sinergia che rappresenta un valore aggiunto per i clienti: l’incontro tra competenze immobiliari e architettoniche permette infatti di affrontare ogni progetto con una visione più ampia, che non si limita alla compravendita ma considera anche le potenzialità degli spazi e le opportunità di valorizzazione degli immobili.

Dalla valutazione alla commercializzazione, fino alla progettazione e alla valorizzazione degli ambienti, Diadema RE Group può così offrire un supporto integrato, grazie anche al contributo di professionisti con competenze complementari.

Dal 2008, un percorso di crescita costruito sulle persone

L’apertura del punto consulenza di Gallarate rappresenta una nuova tappa di un percorso iniziato nel 2008, durante il quale Diadema RE Group ha sviluppato la propria attività puntando sul rapporto diretto con i clienti e sulla conoscenza del territorio.

Una filosofia che mette al centro le persone, prima ancora degli immobili. Acquistare o vendere casa, infatti, non è soltanto un’operazione economica, ma spesso coincide con un cambiamento importante nella vita di una famiglia, di una coppia o di chi desidera investire nel proprio futuro.

Per questo l’approccio di Diadema RE Group si fonda sull’ascolto, sulla consulenza e sulla capacità di individuare soluzioni coerenti con le necessità di ciascun cliente.

Esperienza, competenze e una rete di professionisti qualificati diventano così gli strumenti per accompagnare ogni progetto immobiliare con attenzione, dalla prima valutazione fino alle fasi successive della compravendita.

Un nuovo spazio a Gallarate, con la stessa attenzione di sempre

La scelta di rafforzare la presenza a Gallarate conferma la volontà di Diadema RE Group di continuare a investire sul territorio, sviluppando nuove opportunità di consulenza e consolidando il rapporto di fiducia con i propri clienti.

Ed è proprio a loro che l’azienda desidera rivolgere un ringraziamento speciale: alle persone e alle famiglie che, nel corso degli anni, hanno scelto di affidarsi ai suoi professionisti per realizzare i propri progetti abitativi.

Una fiducia che rappresenta il motore della crescita del gruppo e lo stimolo a migliorare continuamente i servizi offerti.

Con il nuovo punto consulenza di via Cadolini 6 a Gallarate, Diadema RE Group aggiunge quindi un altro tassello alla propria storia, mantenendo saldi i valori che ne hanno accompagnato lo sviluppo: vicinanza, professionalità e attenzione alle persone.

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