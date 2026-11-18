Dieci anni alla guida di un Comune di confine, tra le sfide quotidiane dei lavoratori frontalieri, i rapporti con la vicina Svizzera e i progetti per costruire nuove opportunità di collaborazione tra i due Paesi. Giovedì 26 novembre alle 21, a Materia di Castronno, Massimo Mastromarino sarà protagonista dell’incontro “Storie di frontiera. Dieci anni di incontri, sfide e comunità”, dedicato alla presentazione del suo libro Sindaco di frontiera.

Un’occasione per ripercorrere un decennio di amministrazione a Lavena Ponte Tresa, ma anche per riflettere sul significato di vivere e governare un territorio nel quale il confine non è soltanto una linea geografica, bensì una realtà che incide ogni giorno sulla vita di migliaia di persone.

Dal frontalierato alla cooperazione con la Svizzera

Il racconto di Mastromarino parte dalla sua esperienza di sindaco, iniziata nel 2016, e attraversa alcuni dei momenti più significativi vissuti dalla comunità. Dalla chiusura improvvisa della frontiera nel dicembre dello stesso anno alle difficoltà affrontate durante la pandemia, quando le restrizioni agli spostamenti avevano sollevato interrogativi e preoccupazioni per i tanti lavoratori italiani occupati in Canton Ticino.

Al centro del libro trovano spazio anche le questioni legate al nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, ai diritti dei frontalieri e al ruolo dei Comuni di confine, temi sui quali Mastromarino si è impegnato anche come presidente dell’Associazione dei Comuni italiani di frontiera.

Accanto alle difficoltà, il volume racconta le opportunità nate dalla collaborazione tra territori, dai progetti Interreg agli interventi per la valorizzazione del lago Ceresio, fino alle iniziative culturali e ai percorsi capaci di mettere in relazione le comunità italiane e svizzere.

Il confine come luogo di incontro

Il filo conduttore dell’incontro sarà la distinzione tra confine e frontiera. Se il primo delimita e separa, la seconda può diventare uno spazio aperto allo scambio, al dialogo e alla costruzione di relazioni.

Una prospettiva che Mastromarino ha posto al centro della propria esperienza amministrativa e che emerge dalle pagine del libro, dove trovano spazio non soltanto i progetti e le decisioni politiche, ma anche gli incontri, le difficoltà e le esperienze umane vissute in dieci anni da primo cittadino.

La serata a Materia sarà dunque un’occasione per parlare di amministrazione locale, identità e futuro dei territori di frontiera, attraverso una storia che parte da Lavena Ponte Tresa ma affronta questioni che interessano numerose comunità della provincia di Varese.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.