Varese si prepara a celebrare i dieci anni della Legge 19 agosto 2016, n. 166, meglio conosciuta come Legge Gadda o legge “antispreco”. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre, giornata in cui la città ospiterà un doppio evento promosso in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Galimberti, ANCI, Italiadecide e Fondazione Valore.

La cena-evento al Salone Estense

Il programma prenderà il via alle 19.30 nel Salone Estense con una cena-evento dedicata al decennale della normativa, alla quale prenderanno parte 166 ragazzi e giovani amministratori locali. L’iniziativa intende ripercorrere un decennio di sensibilizzazione nelle scuole, nei convegni e sul territorio per promuovere il recupero delle eccedenze e rafforzare i legami comunitari attorno ai temi della solidarietà.

La festa ai Giardini Estensi con dj set

A seguire, la celebrazione si sposterà all’esterno, nell’area dei Giardini Estensi (Giardini Livellanza / arena estiva). Dal titolo “Ballando senza sprecando”, la serata musicale si svolgerà dalle 21.00 alle 24.00 (con inizio del dj set nell’arena estiva indicato anche dalle 22.00) e sarà a ingresso libero e aperta a tutti. In consolle si alterneranno Dj Dos, Dj Paolino, Dj Vitto e Capitan Pisa.

Che cos’è e come funziona la Legge 166/2016

Entrata in vigore il 14 settembre 2016, la Legge Gadda regola la limitazione degli sprechi e la riduzione dei rifiuti di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri beni, favorendone il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale.

I punti principali della normativa includono:

Coinvolgimento della filiera: agisce su produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione per ridurre le eccedenze.

Cessione oltre il TMC: consente la donazione di alimenti anche oltre il Termine Minimo di Conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro…”), a patto che l’imballaggio primario sia integro e il prodotto sicuro.

Semplificazioni e incentivi: snellisce le procedure burocratiche per le imprese che donano agli enti del Terzo Settore e prevede agevolazioni fiscali, tra cui riduzioni sulla tassa sui rifiuti (TARI) proporzionali ai beni ceduti.

Destinazione solidale: i prodotti recuperati vengono distribuiti a persone in difficoltà attraverso enti caritativi e organizzazioni non profit, come il Banco Alimentare o la Caritas.