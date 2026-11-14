Dieci anni di battaglie per la brughiera di Casorate: “La ferrovia una sconfitta, ma continuiamo a difendere il territorio”

Sono passati dieci anni da quando il comitato Salviamo La Brughiera accompagnava i casoratesi tra boschi e campi, per mostrare cosa si sarebbe perso con la costruzione della nuova ferrovia Gallarate-Malpensa.

Dieci anni di mobilitazioni, osservazioni ai progetti, raccolte di firme e iniziative pubbliche per difendere il territorio di Casorate Sempione, rivendicano gli animatori del comitato. Che a distanza da quelle prime iniziative coglie l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e indicare le priorità per il futuro. A partire dalla tutela dei boschi rimasti, dal contrasto al consumo di suolo e dal controllo dell’impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa.

Era il 14 novembre 2016 quando il gruppo si costituì per opporsi al progetto del collegamento ferroviario tra Gallarate e il Terminal 2 dell’aeroporto. Un’opera che il comitato ha contestato fin dall’inizio per le conseguenze ambientali e paesaggistiche sul territorio.

A distanza di dieci anni, attivata la nuova ferrovia (ma ancora da completare il progetto nel suo complesso), i promotori non nascondono l’amarezza per una battaglia che non ha raggiunto l’obiettivo iniziale. «Una ferita e un impoverimento del nostro territorio ora evidente a tutti», scrivono gli attivisti riferendosi all’impatto del progetto ferroviario. E aggiungono: «Una sconfitta e una ragione in più per capire l’urgenza di farsi carico, insieme, della cura e tutela del territorio».

Dalle proteste contro la ferrovia alle battaglie per l’ambiente

L’opposizione alla nuova linea ferroviaria è stata il punto di partenza di un impegno che negli anni si è progressivamente allargato ad altri temi ambientali. Il comitato ricorda le iniziative di informazione e sensibilizzazione sui costi e sugli impatti dell’infrastruttura, la partecipazione come uditore alle conferenze dei servizi, le petizioni e le osservazioni presentate durante l’iter di approvazione.

L’attività ha riguardato anche il masterplan dell’aeroporto di Malpensa e la pianificazione urbanistica di Casorate Sempione, con particolare attenzione alle previsioni di consumo di suolo. Parallelamente, SalviAmo la Brughiera ha costruito rapporti con altre associazioni e comitati ambientalisti, partecipando a iniziative condivise sul territorio e portando le proprie istanze anche a livello regionale e nazionale. «Dieci anni e tanto futuro per cui impegnarsi», è il messaggio con cui il comitato guarda alla nuova fase della propria attività.

Il bosco di via 2 Giugno e il futuro urbanistico di Casorate

Tra le questioni più urgenti c’è quella del bosco comunale di via 2 Giugno, già al centro di un acceso confronto politico e amministrativo sulla variante al Piano di governo del territorio.

Il comitato chiede che l’area venga salvaguardata e che siano riviste le previsioni urbanistiche che potrebbero determinare un’ulteriore perdita di superfici boscate.

La questione è stata più volte sollevata nel corso del 2026, anche attraverso passeggiate pubbliche, incontri con i cittadini e iniziative con altre associazioni ambientaliste. Per gli attivisti, la tutela del patrimonio naturale non riguarda soltanto la conservazione di singoli boschi, ma una riflessione più ampia sul futuro di Casorate, già interessata dalle trasformazioni legate alle grandi infrastrutture.

Tra le priorità indicate per i prossimi anni figurano anche la verifica delle compensazioni ambientali previste per la realizzazione della ferrovia Gallarate-Malpensa T2, la difesa del paesaggio e il recupero del patrimonio boschivo.

Una centralina a Casorate per misurare il rumore degli aerei

Un altro fronte sul quale il comitato intende concentrare il proprio impegno è il monitoraggio dell’inquinamento acustico prodotto dall’attività aeroportuale. SalviAmo la Brughiera annuncia l’intenzione di promuovere una raccolta fondi per installare a Casorate Sempione una centralina fissa di rilevamento del rumore degli aerei.

L’iniziativa nasce dalle sperimentazioni già effettuate sul territorio attraverso sistemi di misurazione non certificati, che, secondo il comitato, avrebbero evidenziato discrepanze rispetto ai dati ufficiali. L’obiettivo dichiarato è disporre di uno strumento di monitoraggio continuativo dei sorvoli, con particolare attenzione alle rotte di partenza e alle procedure di decollo degli aeromobili da Malpensa.

Il comitato sottolinea inoltre che i dati delle precedenti sperimentazioni sarebbero stati presi in considerazione dalla Procura di Busto Arsizio nell’ambito degli esposti presentati da cittadini dei comuni del Cuv, il consorzio dei comuni interessati dall’impatto dell’aeroporto. Si tratta di rilevazioni che, come riconoscono gli stessi promotori, non hanno valore di certificazione ufficiale, ma che le associazioni ritengono utili per approfondire l’effettiva esposizione della popolazione al rumore aeroportuale.

La collaborazione con le associazioni e il confronto con Arpa

Nel bilancio del decennale il comitato attribuisce particolare importanza alla collaborazione con la rete di associazioni riunite attorno a Dossier Malpensa e a Rete Ambiente Lombardia.

Una collaborazione che ha consentito di portare le questioni legate all’aeroporto e all’inquinamento anche all’attenzione dell’ottava Commissione Ambiente del Senato, nell’ambito di un’audizione dedicata ai problemi ambientali della Pianura Padana.

Tra i risultati rivendicati c’è anche il confronto con Arpa Lombardia per il potenziamento della rete di monitoraggio ambientale.

Secondo quanto riferito dal comitato, è previsto il posizionamento di due nuove centraline fisse, a Somma Lombardo e Lonate Pozzolo, che dovrebbero entrare in funzione entro la fine del 2026 o nei primi giorni del 2027.

Gli ambientalisti riferiscono inoltre di aver ricevuto indicazioni sulla possibilità per i sindaci di richiedere interventi con stazioni mobili di rilevamento e di aver contribuito a sollecitare una maggiore accessibilità dei dati pubblicati da Arpa.

“La qualità della vita deve tornare al centro”

Il decimo anniversario rappresenta così non soltanto un’occasione per ricordare le mobilitazioni passate, ma anche per rilanciare il coinvolgimento dei cittadini. Il comitato ringrazia le persone che hanno sostenuto le sue iniziative e ribadisce la volontà di continuare a lavorare insieme alle altre realtà ambientaliste, mantenendo alta l’attenzione sulle trasformazioni del territorio.

«È un lavoro continuo e instancabile che portiamo avanti con tanta determinazione nella convinzione che la qualità della vita sia essenziale nel confronto salute-economia», sottolineano gli attivisti. Il messaggio conclusivo è un invito alla partecipazione: «Diamoci una mano. Parliamone, impegnandoci, confrontiamoci, informiamoci, perché quello che sarà domani dipende proprio da ognuno di noi».