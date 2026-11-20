Varese ha ospitato una serata dedicata al decimo anniversario della Legge 166 del 2016, conosciuta come legge antispreco. L’evento si è tenuto venerdì 20 novembre a Palazzo Estense e ha unito momenti di confronto tra istituzioni a una cena di gala con dj set aperto a tutti i cittadini.

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In dieci anni di applicazione, la normativa ha permesso di recuperare in Italia oltre 3,7 milioni di tonnellate di alimenti e 40 milioni di confezioni integre di farmaci, per un valore complessivo superiore ai 10,3 miliardi di euro. L’iniziativa varesina è stata promossa dall’onorevole Maria Chiara Gadda e dal Comune, inserendosi nel programma del seminario nazionale ANCI «Amministrare insieme», organizzato in collaborazione con Italia Decide dal 19 al 21 novembre.

Il protagonismo dei giovani e il ruolo del Comune

Ad aprire la serie degli interventi istituzionali è stato il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha sottolineato l’originalità dell’iniziativa e l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni.«È un po’ insolito nel nostro Paese festeggiare il compleanno di una legge» ha affermato il primo cittadino. «Questa è una festa riservata prevalentemente ai giovani, perché oltre ai ragazzi delle scuole sono presenti una quarantina di amministratori under 35 provenienti da tutte le parti d’Italia, venuti a Varese per parlare e studiare la partecipazione».

Galimberti ha ricordato che la norma nasce dall’ascolto delle realtà associative dei territori e ha invitato i presenti a farsi portavoce della legge. «L’obiettivo di questa serata, oltre a festeggiare, è essere tutti quanti noi, nei diversi territori e nelle diverse scuole, dei messaggeri positivi rispetto ai valori di questa legge» ha concluso il sindaco.

L’impegno civico e la responsabilità amministrativa

A tracciare un bilancio delle giornate di confronto con i giovani amministratori locali è stata la senatrice Anna Finocchiaro, presidente di Italia Decide, che ha posto l’accento sul peso della responsabilità pubblica.«Sono ragazzi che hanno al massimo 35 anni e che si sono caricati della responsabilità della loro comunità» ha dichiarato Finocchiaro. «Fare il sindaco, l’assessore o essere consigliere comunale non significa soltanto raggiungere un onorevole traguardo, ma assumersi una precisa responsabilità».

La presidente di Italia Decide ha poi richiamato i cittadini a un ruolo attivo e vigile nella vita democratica del Paese. «È fantastico appassionarsi all’essere cittadini attivi e impegnati, capaci di segnare con la propria presenza, con la parola e, se c’è bisogno, con la protesta, il fatto di essere assai esigenti nei confronti della propria amministrazione, della democrazia e della Repubblica. È una questione seria ed è l’unica condizione affinché la libertà di ciascuno possa trovare espansione, sicurezza e tutela».

Il valore costituzionale dell’ambiente

Anche il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha portato il proprio saluto, richiamando la sua esperienza personale alla guida di un’amministrazione locale in giovane età e lodando l’impegno dei ragazzi.«Ho fatto il sindaco in un piccolo paese della Basilicata all’età di 32 anni e so bene che cosa significhino la fatica e la responsabilità, quindi oggi sono di fronte a degli eroi» ha detto il Prefetto.

Nel suo intervento ha inoltre apprezzato la diffusione dei consigli comunali dei ragazzi nella provincia di Varese e ha ricordato l’importanza della riforma che ha inserito la tutela ambientale nella Carta fondamentale. «In questa provincia c’è una forte diffusione dei consigli comunali dei ragazzi, e anche i sindaci adulti credono nella possibilità che i più giovani si avvicinino ai temi della vita pubblica. Inoltre, l’ambiente è entrato nei primi principi della Costituzione: c’era la necessità di affermare questo grande valore e oggi sia il legislatore sia gli operatori del diritto devono attenersi a questo principio».

La cultura del dono e l’economia circolare

La prima firmataria della legge, l’onorevole Maria Chiara Gadda, ha evidenziato il valore simbolico della Sala Consiliare di Palazzo Estense, luogo in cui si decidono le politiche cittadine, e ha ringraziato il territorio per aver tradotto la norma in azioni concrete.«Desidero ringraziare il sindaco che ha colto subito questa idea, permettendoci di entrare nel luogo in cui si decidono le politiche della città» ha spiegato Gadda. «La bellezza di questa legge è che quel testo votato all’unanimità dieci anni fa è stato interpretato da ogni territorio a modo suo, valorizzando le diverse caratteristiche locali».

La serata stessa è stata realizzata interamente grazie alle donazioni delle imprese e dei professionisti locali, con la partecipazione di 166 ragazzi provenienti dagli istituti superiori varesini, dall’Università dell’Insubria e dalle associazioni giovanili.

«La legge antispreco si basa sul valore del dono: il cibo, la musica, le fotografie, tutto è stato offerto dalle aziende varesine, perché il principio fondamentale è la condivisione» ha proseguito la deputata. Gadda ha infine citato l’esperienza della cooperativa Valle di Ezekiel, attiva con il carcere di Busto Arsizio, che produce birra recuperando il pane invenduto: «Offre un’opportunità di riscatto a persone che hanno sbagliato nella vita. L’economia circolare e la legge antispreco sono fantasia, ma soprattutto rappresentano la bellezza dello stare insieme».