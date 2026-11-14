Dieci vittime sulle strisce in dieci anni: Varese scende in strada per la sicurezza di chi cammina e pedala

Nove strade della città e dieci vite spezzate mentre attraversavano sulle strisce pedonali nell’arco di un decennio. Dietro ai freddi numeri della cronaca locale ci sono storie interrotte sull’asfalto urbano, ed è proprio su quei punti della mappa cittadina che domani, domenica 15 novembre, si accenderanno i riflettori. In occasione della Giornata nazionale dedicata al ricordo delle vittime sulla strada, Fiab Varese Ciclocittà e Legambiente Varese, guidata dalla presidente Valentina Minazzi, chiamano a raccolta i cittadini per un’iniziativa itinerante, a piedi o in bicicletta, con ritrovo fissato alle 14.30 in piazza Monte Grappa.

L’appuntamento varesino rientra nella mobilitazione nazionale denominata “Codice Fuori Strada”, promossa da R.I.M.E. (Rete Italiana Mobilità Equa), realtà che riunisce oltre quaranta associazioni impegnate per la sicurezza stradale e la mobilità attiva. Dal centro città, gli attivisti e i partecipanti si muoveranno lungo un percorso simbolico e concreto per raggiungere i luoghi in cui, negli ultimi dieci anni, alcune persone sono state investite e uccise mentre attraversavano la carreggiata. Secondo i dati raccolti dai promotori dell’iniziativa, tra il 2016 e il 2025 si contano dieci vittime in nove diverse strade del comune di Varese, con un bilancio che ha fatto registrare zero decessi soltanto negli anni 2020 e 2023.

La fotografia locale si inserisce in un quadro nazionale che resta critico per gli utenti più vulnerabili della strada. Secondo i dati Istat relativi al 2025 elaborati nel fact sheet aggiornato della Rete Italiana Mobilità Equa, se in Italia le vittime totali degli incidenti stradali sono scese a 2.868 (-5,3% rispetto all’anno precedente), sono invece aumentati sia gli incidenti con lesioni a persone, arrivati a 177.207 (+2,2%), sia i feriti complessivi, saliti a 237.822 (+1,7%). Particolarmente allarmante è il dato che riguarda chi si sposta con mezzi sostenibili: nel 2025 le vittime tra ciclisti, utilizzatori di biciclette elettriche e conducenti di monopattini elettrici hanno raggiunto quota 253, con un incremento del 21,6% rispetto al 2024. Nello stesso dossier si evidenzia inoltre come comportamenti quali la distrazione, il mancato rispetto della precedenza o dei semafori, la velocità eccessiva e le manovre irregolari costituiscano il 43,1% delle cause di incidente registrate, mentre il costo sociale complessivo dei sinistri in Italia pesa sulla collettività per circa 22,6 miliardi di euro.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori varesini per la giornata di domani è netto: azzerare il conteggio delle tragedie urbane, rivendicando il diritto alla sicurezza per chi sceglie di spostarsi a piedi o sulle due ruote. Portare la memoria direttamente nei punti più fragili della viabilità cittadina significa trasformare il ricordo in una richiesta precisa di prevenzione e tutela per tutti coloro che ogni giorno attraversano Varese.