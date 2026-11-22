Lunedì prima di mezzogiorno troverete in questo spazio la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata a Varese-Venezia: se volete contribuire potete inviare un messaggio vocale via WhatsApp al 353.4848857.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Umana Venezia 96-71 4 di 53

C’è chi si stropiccia gli occhi, chi resta con la bocca aperta a mezz’aria, chi controlla sul tabellone che il risultato sia quello giusto. Quando a Masnago suona la sirena, si compie in via definitiva una serata clamorosa per la Openjobmetis. Varese travolge la Reyer Venezia, la sotterra di 25 punti (96-71) dopo aver toccato anche il +30 e soprattutto mostra all’Italia dei canestri una prova di forza spettacolare. L’attacco per incominciare e per finire, la difesa per consolidare e soffocare gli avversari: la squadra di Kastritis brilla su entrambi i lati del campo e per la prima volta quest’anno si prende il lusso di vincere per distacco davanti a propri tifosi (oltre quota 5mila, compreso mister Red Bird, Brendan Snow).

Il tutto al termine di una settimana che non era stata delle migliori: Della Valle è sempre ai box, Renfro alla fine non ha giocato (l’ultimo test ha consigliato cautela) mentre Kamagate non era al meglio dopo una botta al solito ginocchio, tenuta “coperta” dalla società. E strada facendo Varese ha perso anche l’altro lungo, Ladurner, per cui si teme qualcosa di serio al ginocchio (legamento collaterale?). Per questo il pivot francese finisce di diritto tra i migliori della serata: tra blindatura dell’area e lavoro a rimbalzo (10) Ismael è senza dubbio protagonista.

Ma Kama è solo un esempio tra i molti, un tassello della macchina da guerra biancorossa, che ha in Hunter Hale il cannone principale (30 punti, triple morbidissime una dopo l’altra) e in Dado Alviti il guastatore sui due lati del campo (17 ma tanta attenzione in difesa). Per capire l’impatto stritolante della retroguardia di Kastritis (cui va dato atto di aver messo in piedi un sistema notevole!) basta contare i punti di Venezia nei due quarti centrali: appena 26, ovvero 7 in meno di quanti segnati da Varese nei primi 10′. In pratica, nell’ultimo quarto d’ora, la Reyer ha smesso di crederci e quando anche ha provato ad avvicinarsi al canestro si è presa una serie di “sventole” in faccia.

Con questo successo, tra l’altro, Varese si piazza al terzo posto dietro a Virtus (16) e Napoli (14), affiancata da Milano, Maxima e Treviso. Con quattro lunghezze sulla linea di demarcazione delle qualificate per la Coppa Italia quando mancano 6 gare alla fine del girone di andata. Insomma, la OJM è davvero molto in alto prima di una pausa che, sicuramente, serve a tutta la squadra per recuperare gli acciacchi. E se qualcuno non se ne fosse accorto, la partita alla ripresa del campionato sarà il derby esterno contro una Cantù ancora a quota zero, pronta a silurare Vitucci e per questo molto pericolosa (ancora di più se chiamerà Caja). Kastritis, senza citare la partita, lo ha già spiegato: restare umili e crescere sempre più in consistenza. La ricetta di chi vuole diventare grande e non ballare solo in qualche occasione.

PALLA A DUE

Ioannis Kastritis deve fare i conti con sfortuna e consigli dello staff sanitario per gestire il reparto lunghi. Renfro è a referto per onor di firma ma non può giocare; Kamagate non è al meglio per via di un colpo e ha perso un paio di allenamenti. Il francese è titolare e si trova di fronte Boakye preferito a Tessitori. Il resto del quintetto OJM è il solito, perché McDowell parte ancora – cautamente – dalla panchina. Spahija tiene di riserva Rice, rientrato da poco. Palazzetto ancora pieno, con oltre 5mila spettatori: tra loro anche Brandon Snow, l’uomo incaricato da Red Bird di intessere i rapporti con Scola e la Pallacanestro Varese.

LA PARTITA

Q1 – Davide Alviti è il primo ad andare in temperatura: due triple dell’ala e una buona difesa su Parks certificano un bell’avvio biancorsosso (12-6), con Venezia che cerca spesso Boyake dentro all’area. Kastritis manda dentro McDowell-White che ricama subito in entrata ma poi commette due falli evitabili. La OJM ha un passaggio a vuoto ma poi trova le mani giuste, quelle di Hunter Hale, che segna tre liberi, sfrutta un assist di Ladurner e centra due triple clamorose. Sulla spinta della guardia Varese vola, con Tessitori che accorcia un po’ dalla lunetta, 33-22.

Q2 – Se il primo quarto era stato un inno all’attacco, il secondo è molto meno produttivo per Varese che fatica fin da subito a fare canestro. I biancorossi si muovono quasi solo dalla lunetta, senza però sfruttare a pieno i liberi: Librizzi subisce fallo e successivo antisportivo di Bowman ma l’intera azione vale appena due punti (2/4 dalla linea, errore da 3). Capita l’antifona davanti però, la OJM si applica in difesa: Ikangi francobolla Wiltjer e Venezia non va oltre un raro -6. Alviti – liberi e buona difesa – guadagna applausi e, sull’ultimo possesso, Hale si fa perdonare una dabbenaggine precedente imbucando sulla sirena l’arresto e tiro del 45-35.

Q3 – Dieci punti possono essere pochi o tanti, a seconda di come si affrontano i minuti successivi all’intervallo e anche in questo caso Varese dimostra di aver capito l’antifona. Pochi punti in avvio ma comunque più di Venezia che continua a essere tentacolarizzata in difesa dai biancorossi. Tocca a Duke dare un altro colpo alla serata, prima in difesa, poi in attacco, poi con l’esultanza da capopopolo a incendiare le tribune. Nel giro di qualche minuto il vantaggio torna a diventare molto consistente mentre Ikangi immobilizza il temutissimo Wiltjer che chiude a quota 2. Si vede anche Ladurner che poi, purtroppo, esce per un infortunio che pare serio. La sirena certifica una Varese già dominante: 68-48.

IL FINALE

E per non farsi mancare nulla, nei primi minuti del quarto tempo la Openjobmetis colpisce ancora a ripetizione, con Hale a guidare le manovre e con McDowell a imbucare addirittura il +30 (84-54). Lì – ma è comprensibile – Varese si rialza un attimo e si fa rimontare 9 punti anche perché Roby sbaglia la più facile delle schiacciate (per uno con quel fisico). Il tempo di 5mila mugugni e l’americano segna la tripla che chiude il parziale avversario e lascia correre il cronometro senza altri sussulti, con Alviti a raccogliere elogi e Hale a tagliare quota 30. Finisce 96-71, e si inizia a respirare aria rarefatta. Aria da piani alti.

OPENJOBMETIS VARESE – UMANA VENEZIA 96-71

(33-22, 45-35; 68-48)

VARESE: Duke 11 (2-5, 0-2), Hale 30 (3-4, 7-12), Alviti 17 (1-2, 3-6), Nikolic 6 (2-3, 0-1), Kamagate 8 (3-4); Villa (-, -), McDowell-White 8 (4-6), Librizzi 5 (0-1, 1-4), Roby 7 (0-2, 2-4), Ladurner 2 (1-3), Ikangi 2 (1-4, 0-2). Ne: Renfro. All. Kastritis.

VENEZIA: Watson 10 (2-3, 2-6), Candi 12 (2-6, 2-3), Parks 6 (1-6, 0-2), Wiltjer 2 (1-3, 0-2), Boakye 11 (5-8); Bowman 7 (1-3, 1-4), Tessitori 6 (1-2, 0-1), Maretto (0-3 da 3), De Nicolao 7 (2-3, 1-4), Rice 4 (1-3), Grant 6 (3-7, 0-1). Ne: Janelidze. All. Spahija.

ARBITRI: Valzani, Bartoli, Patti.

NOTE. Da 2: Va 17-34, Ve 19-39. Da 3: Va 13-31, Ve 6-26. Tl: Va 23-33, Ve 15-18. Rimbalzi: Va 44 (11 off., Kamagate 10), Ve 39 (13 off., Parks 5). Assist: Va 21 (Duke, Nikolic 4), Ve 18 (Bowman 4). Perse: Va 12 (Hale 5), Ve 13 (4 con 2). Recuperate: Va 4 (Kamagate 2), Ve 7 (Watson 4). Usc, 5 falli: Parks. F. antisportivo: Bowman. F. tecnico: Parks. Spettatori: 5.039.