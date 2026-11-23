Dietro le tabelle della trasformazione digitale c’è la vita quotidiana di chi vive e lavora in provincia di Varese, tra certificati anagrafici, pagamenti online, cartelle cliniche e registri scolastici. Il bilancio aggiornato al 23 novembre 2026 dal Dipartimento per la trasformazione digitale è stato presentato nella sala Andrea delle Ville Ponti di Varese dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione e alla Trasformazione digitale, Alessio Butti, durante la tappa varesina del roadshow “PA Digitale 2026“.

Su questo argomento, in provincia ci sono stati 251 enti assegnatari di fondi Pnrr per 1.063 progetti e oltre 40,4 milioni di euro (40.484.506,15 euro): tutti i lavori sono conclusi, con più di nove progetti su dieci (97,18%) già verificati e liquidati e meno del 3% nelle ultime fasi di controllo ministeriale.

Municipi e capoluogo: anagrafe e pagamenti più accessibili

Ad approfittare del percorso sono stati tutti i 136 Comuni del Varesotto, che hanno intercettato complessivamente oltre 32 milioni di euro. Quasi la totalità dei municipi (99,26%) ha spostato servizi e banche dati sul Cloud per garantirne la sicurezza, mentre quasi tutti (97,79%) hanno aderito all’Anagrafe nazionale dello stato civile e circa tre su quattro (74,26%) hanno rinnovato siti e sportelli digitali per semplificare l’accesso ai cittadini. Sul fronte degli strumenti utilizzati tutti i giorni, quasi nove Comuni su dieci (86,03%) hanno attivato la piattaforma di notifiche Send, circa due su tre hanno adottato PagoPa (66,18%) e l’App Io (61,03%), poco più della metà ha scelto Spid e Cie (58,09%) e l’interoperabilità Pdnd (52,94%), mentre l’aggiornamento dell’archivio dei numeri civici e delle strade urbane Anncsu si ferma a un municipio su due (50%).

A Varese città il Comune ha portato a termine e incassato sei iniziative per quasi 860mila euro (858.119,80 euro), trasferendo sul Cloud 18 servizi con i relativi archivi, standardizzando sito e servizi, attivando 15 canali di pagamento su PagoPa e 10 comunicazioni sull’App Io, oltre all’Anagrafe nazionale e a tre servizi di notifica a valore legale. Anche l’ente Provincia ha ottenuto la liquidazione per la migrazione sul Cloud di cinque servizi e relativi dati, pari a oltre 930mila euro (931.712 euro), affiancata dall’adesione a Spid e Cie.

Scuole e ospedali: siti più chiari e dati sanitari protetti

Nei plessi scolastici e nelle strutture sanitarie l’impatto si traduce in informazioni più ordinate e sistemi informatici più protetti. In provincia hanno aderito ai bandi 95 scuole (92,23% del totale) e la totalità degli istituti del territorio ha partecipato ad almeno un avviso per oltre 261mila euro complessivi (261.387 euro), concentrandosi quasi ovunque sul nuovo modello di sito web (94,74%) e in sette casi su dieci sul passaggio al Cloud (70,53%).

Nella sanità hanno risposto tutte le aziende del territorio: Ats Insubria ha ottenuto poco più di 490mila euro (490.320 euro) per tre servizi ordinari sul Polo strategico nazionale, Asst Sette Laghi ha ricevuto circa 2,86 milioni di euro (2.864.145 euro) per sette servizi ordinari e 18 critici, mentre Asst Valle Olona ha ottenuto oltre 1,82 milioni di euro (1.825.425 euro) per cinque servizi ordinari e 20 critici.

Reti ultraveloci: il nodo della fibra tra città e periferia

Resta aperto il capitolo delle infrastrutture di rete, dove i numeri mostrano avanzamenti significativi ma anche differenze marcate tra aree urbane e periferiche. I piani sul territorio contano 30.085 civici raggiunti dalla fibra con “Italia a 1 Giga”, 53 antenne mobili esistenti collegate in fibra ottica con “Italia 5G Backhauling”, 11 nuovi impianti realizzati con “Italia 5G Densificazione”, 155 sedi scolastiche pubbliche attivate con “Scuole Connesse fase II” e 114 presidi sanitari con “Sanità Connessa”.

A ottobre 2026 quasi quattro utenze fisse su cinque in provincia di Varese (79,6%, su base Interfibra e Agcom Broadband Map al 30 giugno 2026) risultano coperte da connettività fissa, con la sfida aperta di tenere insieme capoluogo, poli industriali e aree più decentrate. Il confronto tra i centri principali restituisce bene questa distanza: se a Varese la copertura supera nove utenze su dieci (92%) e a Busto Arsizio sfiora la stessa soglia (89,3%), a Gallarate si ferma intorno a tre su quattro (74,7%).