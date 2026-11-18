Non è un momento facile per il Varese che non riesce a raccogliere risultati e dopo quattro giornate a secco di vittorie (due pareggi e due sconfitte) si è ritrovato in zona playout. Nulla è perduto, sia chiaro, la classifica è corta e il calendario ancora lungo, ma interrompere questo digiuno deve essere il primo obiettivo per la squadra di mister Ciceri.

Non è però un caso questo calo nei risultati sia arrivato dopo l’infortunio di Pietro Cogliati. Il guaio al ginocchio dell’attaccante ha tolto ai biancorossi non solo un pezzo importante a livello realizzativo (aveva messo a segno 3 gol), ma anche un riferimento in campo e negli spogliatoi. La società non sembra intenzionata al momento ad andare sul mercato in cerca di un tassello che rinforzi il reparto, ma i ragazzi chiamati di volta in volta a sostituire il mancino classe ’92 non hanno saputo avere lo stesso apporto. Vedremo se con l’apertura della finestra di mercato dilettanti nel mese di dicembre ci saranno novità a riguardo. In questo momento, viste le ultime prestazioni in particolare in zona gol, il problema si è palesato piuttosto nitido. Portare avanti una stagione senza prendere provvedimenti potrebbe risultare deleterio.

Intanto domenica 22 novembre al “Franco Ossola” il Varese dovrà affrontare una squadra temibile come la Correggese che nella scorsa giornata ha battuto in casa 3-2 il Lentigione. Serviranno risposte chiare in campo per riuscire a spezzare il periodo negativo e tornare a fare festa davanti ai propri tifosi. La gara ha subito una piccola variazione: il fischio d’inizio sarà alle ore 15 e non alle 14.30 come il resto delle gare.