Istituì il primo consiglio di fabbrica della storia. Introdusse per primo congedi di maternità e vietò il lavoro minorile. Arriva a Varese la mostra “Léon Harmel. La profezia di un’impresa”. Realizzata in occasione del Meeting di Rimini 2026, la mostra racconta la figura di Léon Harmel (1829-1915), industriale francese tra i primi a tradurre in pratica, in ambito imprenditoriale, i principi della dottrina sociale della Chiesa. La sua esperienza precedette e ispirò l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, che conosceva bene Harmel e le sue iniziative.

La mostra arriva a Varese nell’ambito delle iniziative “Alla scuola della Magnifica Humanitas” di AIC – Associazione Italiana Centri Culturali e CdO – Compagnia delle Opere. A portarla in città è il Centro Culturale Massimiliano Kolbe, in collaborazione con Compagnia delle Opere Insubria.

Una eredità viva

La visione del lavoro che animò Harmel ha da dire tanto a lavoratori e imprenditori di oggi. Ma cosa significa porre la persona al centro dell’impresa oggi? L’incontro di presentazione della mostra, che si terrà giovedì 19 novembre alle 21 presso l’Auditorium del Campus De Filippi, approfondirà il tema in dialogo con rappresentanti delle realtà imprenditoriali del territorio.

Introduce e modera Ubaldo Casotto, giornalista e curatore della mostra. Intervengono Luca Martellosio, Direttore Tecnico e Operativo di SVS s.r.l. e Co-Founder di DEside s.r.l. Società Benefit; Andrea Azzimonti, Chief Financial Officer di RODA (Gavirate) e Vicepresidente di Cdo Insubria; Mauro Magatti, professore ordinario di Sociologia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La mostra

L’esposizione sarà allestita dal 20 novembre al 4 dicembre al Campus Istituto De Filippi (Veranda Villa Perabò, via Brambilla 15, Varese).

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 e 15.00-19.00; sabato e domenica, 10.00-12.30 e 15.00-18.30.

Per prenotare una visita guidata, anche fuori orario, è possibile scrivere a mostra.harmelvarese@gmail.com.