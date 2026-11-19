In occasione del 20 novembre, data in cui si celebra la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Villaggio del Fanciullo di Morosolo rinnova la riflessione sul proprio impegno educativo, portato avanti sul territorio da oltre cinquant’anni a favore di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà.

Al centro dell’intervento della struttura c’è l’idea che la tutela dei minori passi necessariamente attraverso il supporto agli adulti che li accompagnano nella crescita, costruendo percorsi personalizzati basati sulla presenza quotidiana degli educatori, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle risorse di ciascun nucleo familiare.

Il ruolo della relazione educativa

«Il benessere dei bambini dipende anche e soprattutto dal rapporto con gli adulti. La presenza dell’altro è il cuore del nostro lavoro, ancora prima del metodo e della professionalità – spiega Simone Feder, responsabile psicopedagogico del Villaggio –. Coltivare la relazione è l’obiettivo centrale della nostra missione: crediamo nell’importanza di esserci per l’altro, anche di fronte alle difficoltà e ai bisogni più complessi».

Secondo Feder, l’elemento centrale dell’intervento educativo consiste nel mantenere viva la relazione e nel riconoscere l’unicità di ogni persona: «Il nostro motore è l’umanizzazione dell’intervento educativo. In un mondo sempre più veloce e individualista, fermarsi, ascoltare e prendersi cura dell’altro è una scelta di valore».

La testimonianza di una madre accolta nella struttura

A illustrare concretamente il percorso svolto all’interno della comunità è anche l’esperienza di una giovane madre, accolta al Villaggio poco meno di un anno fa insieme alle sue due bambine e giunta nei giorni scorsi alla conclusione del proprio cammino nella struttura.

«Quando sono entrata al Villaggio ho alzato dei muri, perché mi sentivo giudicata – ha raccontato la donna nel salutare la comunità –. Solo il tempo trascorso qui mi ha dato modo di capire che una critica realmente costruttiva può essere uno spunto di riflessione, un’occasione per mettersi in discussione e migliorare come persona. Se non mi fossi lasciata andare, non avrei mai imparato ciò che mi ha permesso di essere qui oggi».

Un’esperienza che, secondo gli operatori del Villaggio del Fanciullo, conferma come l’accompagnamento privo di giudizio permetta ai genitori di ritrovare fiducia nelle proprie capacità, creando al contempo nuove prospettive di crescita per i figli.