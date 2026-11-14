Disabilità e famiglie a Gallarate, Gnocchi attacca la giunta: “Sulle rette chiesto un nuovo parere legale da 5mila euro”

Anche Massimo Gnocchi, consigliere comunale di Obiettivo Comune Gallarate, interviene nella polemica sui contributi ai caregiver e sugli aumenti delle rette per i servizi destinati alle persone con disabilità. E lo fa partendo da una precisazione

«Tecnicamente l’assessora Allai dice una cosa vera: sono due cose distinte, anche se riguardano comunque delicate posizioni nel sociale», riconosce Gnocchi. Che però contesta il richiamo alle presunte strumentalizzazioni elettorali da parte dell’opposizione: «È insopportabile sentire da questa amministrazione la solita parola “strumentalizzazione” quando non si sa più che dire».

Il riferimento è al confronto tra l’assessora e la consigliera del Partito Democratico Margherita Silvestrini, che aveva criticato il nuovo contributo comunale una tantum da 600 euro per i caregiver, mettendolo in relazione con gli aumenti delle compartecipazioni richieste nel 2026 alle famiglie con persone disabili.

Sul nuovo contributo ai caregiver, per il quale il Comune ha stanziato 48mila euro destinati a 80 beneficiari, Gnocchi sposta l’attenzione sui tempi della decisione. «Nel programma di questa maggioranza si prometteva effettivamente un sostegno a queste figure. Il punto è che dopo cinque anni arrivano a concederlo solo ora che siamo in avvio di campagna elettorale. Decisamente curioso, per non dire ben altro».trativo.

La questione delle rette e il nuovo incarico legale

Ma è soprattutto sul fronte delle compartecipazioni ai servizi sociali che Gnocchi torna a incalzare l’amministrazione Cassani. La vicenda è quella degli aumenti delle quote a carico delle famiglie con persone disabili, applicati nel 2026 dopo due anni nei quali erano state previste deroghe rispetto al sistema tariffario. Una scelta che ha suscitato proteste e portato alcune famiglie a presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Gnocchi richiama in particolare il lavoro svolto dalla commissione di Vigilanza (di cui è presidente), che aveva fatto emergere un documento di indirizzo del precedente dirigente dei Servizi sociali. Secondo l’interpretazione del consigliere, quel documento metteva in discussione la legittimità dell’applicazione della manovra tariffaria alle persone con disabilità.

Il consigliere torna oggi sull’argomento segnalando un nuovo elemento: la determinazione dirigenziale numero 951 del 2 novembre 2026, con la quale, secondo quanto riferisce, il Comune avrebbe affidato un incarico legale per ottenere un parere sulle modalità di compartecipazione ai costi dei servizi sociali a domanda individuale e sulle relative quote a carico degli utenti.

Un incarico che, sempre secondo Gnocchi, avrebbe un costo di quasi 5mila euro: «Sta a vedere che la famosa frase dell’ex dirigente sulla non legittimità della manovra tariffaria di questa giunta, circa l’applicazione sul punto disabili, era proprio giusta?», si domanda il consigliere.

Gnocchi ricorda di aver già sollevato la questione attraverso un question time, sostenendo che, in assenza di un successivo provvedimento dirigenziale ufficiale di orientamento contrario, le richieste di compartecipazione del 2026 fossero sbagliate e penalizzanti per le famiglie. «Naturalmente mi fu risposto che non era vero. Peccato che oggi con questo parere da quasi 5mila euro di fatto si smentiscono!», sostiene l’esponente di Obiettivo Comune.

L’attesa per il Tar e la domanda sulle tariffe del 2027

La controversia resta aperta anche sul piano giudiziario. La trattazione dei ricorsi sulle compartecipazioni è stata rinviata al maggio 2027, quando il Tar sarà chiamato a esaminare le contestazioni rivolte ai provvedimenti comunali. Nel frattempo, però, si avvicina un’altra scadenza: quella delle nuove richieste di compartecipazione per il prossimo anno.

Ed è su questo punto che Gnocchi concentra la sua attenzione, chiedendosi se l’amministrazione intenda confermare il sistema applicato nel 2026 oppure modificarlo. «Sono molto curioso di vedere quali saranno le future e imminenti richieste di compartecipazione per il 2027. Suppongo, e auspico, che saranno ben diverse da quelle di quest’anno e sulla falsariga di quelle degli anni precedenti, ovvero ben più giuste».