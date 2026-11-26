Disagio giovanile e responsabilità degli adulti, a Saronno un incontro con scuola e associazioni
Martedì 1 dicembre l'incontro promosso da Rete Popolare con l'assessore Matteo Fabris, il mondo della scuola e le realtà del volontariato. Al centro della serata anche il patentino digitale e l'educazione a un uso corretto dei social
Il disagio giovanile, il ruolo degli adulti nell’accompagnare le nuove generazioni e l’educazione a un uso consapevole dei social network sono i temi al centro dell’incontro promosso da Rete Popolare Saronno per martedì 1 dicembre, alle 20.45, all’Auditorium Aldo Moro di via Santuario 21. Una serata di confronto che, con il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, della scuola e del volontariato, vuole interrogarsi su come la comunità adulta possa rispondere alle domande e alle difficoltà dei giovani.
L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno, parte dalla constatazione che le nuove generazioni sono sempre più al centro del dibattito pubblico: da una parte portano all’attenzione questioni importanti per la società, dall’altra manifestano forme di disagio che talvolta si traducono in situazioni di difficoltà sociale. Da qui la domanda che guiderà la serata: come possono gli adulti accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita e nel loro inserimento nella società, contribuendo anche a migliorarla?
La prima parte dell’incontro vedrà protagonista l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Saronno, Matteo Fabris, che, con la moderazione di Diego Riva, si confronterà con alcune realtà del volontariato cittadino che entrano quotidianamente in contatto con i bisogni delle giovani generazioni: Dandelion, Portofranco e Amor Sportiva.
Un secondo momento sarà dedicato al rapporto tra scuola, giovani e nuove tecnologie. Gabriele Musarò, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci, dialogherà con Lorena Ciapparelli e Giuseppe Licata, consigliere regionale e relatore della legge sul patentino digitale. Il tema sarà quello dell’educazione all’utilizzo corretto dei social network tra le giovani generazioni, con un’attenzione particolare alla responsabilità degli adulti nell’accompagnare i ragazzi anche nel mondo digitale.
Ad aprire la serata sarà Eugenio Rossotti, presidente provinciale di Rete Popolare, mentre le conclusioni saranno affidate a Lucio Bergamaschi, vicepresidente provinciale dell’associazione.
L’appuntamento si inserisce nel calendario di attività di Rete Popolare, associazione che si richiama alla tradizione del popolarismo europeo e promuove iniziative culturali, sociali e istituzionali.
Cos’è Rete Popolare
L’Associazione è fondata da persone che si riconoscono culturalmente nella tradizione del popolarismo europeo e che concepiscono la politica come un ambito di educazione della libertà, impegnandosi quindi nella realizzazione di una “comunità politica” votata all’esercizio di un potere costruttivo, innovativo e non solo conservativo. Scopo dell’associazione è contribuire al recupero di una forma matura dei partiti politici, spesso ridotti a poco più che comitati elettorali permanenti. Ad essa può aderire, senza alcuna discriminazione, chiunque ne condivida lo spirito e le finalità. Rete Popolare si propone di collegare e riunire tutte esperienze culturali e politiche popolari, moderate e liberali, promuovendo iniziative culturali, sociali e istituzionali, finalizzate a questo scopo.
Presidente Nazionale è l’eurodeputato Massimiliano Salini. Nella provincia di Varese sono stati costituiti finora il Comitato provinciale di cui è presidente Eugenio Rossotti e vice Presidente Lucio Bergamaschi e il Comitato Cittadino di Saronno di cui è presidente Lorena Ciapparelli.
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