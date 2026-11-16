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Dissesto idrogeologico, da Regione Lombardia 1,6 milioni di euro per quattro interventi nel Varesotto

La quota principale, pari a un milione di euro, è destinata a Induno Olona e ai comuni limitrofi per la messa in sicurezza del fiume Olona. Finanziati con 200mila euro ciascuno anche i progetti nei comuni di Brenta, Cuvio e Marzio

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Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 1,6 milioni di euro per quattro opere strutturali di contrasto al dissesto idrogeologico in provincia di Varese. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

La quota più consistente del pacchetto, pari a un milione di euro, riguarda il territorio di Induno Olona e i comuni limitrofi, dove saranno realizzate opere di mitigazione del rischio idraulico lungo il corso del fiume Olona. «Si tratta di un intervento particolarmente importante perché riguarda la sicurezza idraulica di un territorio che ha bisogno di opere concrete e strutturali per prevenire situazioni di rischio — dichiara il consigliere regionale Emanuele Monti —. Il milione di euro destinato all’Olona rappresenta un investimento significativo per la tutela dei cittadini, delle abitazioni e delle infrastrutture».

Gli altri interventi finanziati a Brenta, Cuvio e Marzio

Accanto al piano per l’asta dell’Olona, la delibera regionale assegna ulteriori 600mila euro suddivisi equamente tra tre amministrazioni locali della provincia:

Brenta: 200.000 euro per la mitigazione del dissesto idrogeologico del torrente Crucione;

Cuvio: 200.000 euro per la mitigazione del dissesto idrogeologico del torrente Broveda;

Marzio: 200.000 euro per la realizzazione di opere di difesa del versante di via Bolchini.

«Desidero ringraziare l’assessore regionale Gianluca Comazzi per l’impegno e l’attenzione dimostrati verso la provincia di Varese — aggiunge Monti —. È il frutto di un lavoro comune e di una collaborazione istituzionale che consente di portare risorse sui territori, dando risposte alle esigenze dei Comuni sul tema della prevenzione del rischio idrogeologico».

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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