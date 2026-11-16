Dissesto idrogeologico, da Regione Lombardia 1,6 milioni di euro per quattro interventi nel Varesotto
La quota principale, pari a un milione di euro, è destinata a Induno Olona e ai comuni limitrofi per la messa in sicurezza del fiume Olona. Finanziati con 200mila euro ciascuno anche i progetti nei comuni di Brenta, Cuvio e Marzio
Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 1,6 milioni di euro per quattro opere strutturali di contrasto al dissesto idrogeologico in provincia di Varese. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.
La quota più consistente del pacchetto, pari a un milione di euro, riguarda il territorio di Induno Olona e i comuni limitrofi, dove saranno realizzate opere di mitigazione del rischio idraulico lungo il corso del fiume Olona. «Si tratta di un intervento particolarmente importante perché riguarda la sicurezza idraulica di un territorio che ha bisogno di opere concrete e strutturali per prevenire situazioni di rischio — dichiara il consigliere regionale Emanuele Monti —. Il milione di euro destinato all’Olona rappresenta un investimento significativo per la tutela dei cittadini, delle abitazioni e delle infrastrutture».
Gli altri interventi finanziati a Brenta, Cuvio e Marzio
Accanto al piano per l’asta dell’Olona, la delibera regionale assegna ulteriori 600mila euro suddivisi equamente tra tre amministrazioni locali della provincia:
Brenta: 200.000 euro per la mitigazione del dissesto idrogeologico del torrente Crucione;
Cuvio: 200.000 euro per la mitigazione del dissesto idrogeologico del torrente Broveda;
Marzio: 200.000 euro per la realizzazione di opere di difesa del versante di via Bolchini.
«Desidero ringraziare l’assessore regionale Gianluca Comazzi per l’impegno e l’attenzione dimostrati verso la provincia di Varese — aggiunge Monti —. È il frutto di un lavoro comune e di una collaborazione istituzionale che consente di portare risorse sui territori, dando risposte alle esigenze dei Comuni sul tema della prevenzione del rischio idrogeologico».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.