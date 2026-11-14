Dodici vite spezzate sulle strisce a Varese: le storie dietro i numeri della sicurezza stradale

Dietro l’elenco delle strade e delle date diffuso da Fiab Ciclocittà per la giornata dedicata alla sicurezza di chi cammina e pedala, ci sono in realtà dodici storie, dodici biografie diverse.

In particolare, sono dieci i nomi censiti nella tabella dell’associazione che abbraccia l’arco temporale dal 2016 al 2025, a cui si aggiungono altri due gravissimi episodi avvenuti lungo uno stesso asse viario, quello di via Magenta, che porta a dodici il bilancio delle persone che hanno perso la vita attraversando Varese.

La prima ferita profonda risale alla tarda serata del 14 settembre 2016. Giada Molinaro aveva solo 17 anni quando fu travolta sulle strisce pedonali di viale dei Mille da un’auto che non si fermò a prestarle soccorso, morendo poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Una tragedia che scosse l’intera città, stretta attorno alla famiglia ai funerali nella basilica di San Vittore, e che spinse l’amministrazione a ripensare la messa in sicurezza di quel tratto, che ora presenta un attraversamento pedonale protetto. Meno di due mesi più tardi, l’8 novembre 2016, toccò a Erminio Corti, pensionato di 82 anni residente a Induno Olona, falciato da un veicolo all’alba davanti alla stazione Nord, in via Casula, mentre raggiungeva la fermata dell’autobus.

Il 2017 fu segnato da un doppio lutto che colpì il mondo della cultura e della sanità cittadina. Il 6 aprile, in via Silvestro Sanvito, un’auto travolse Giorgio Alberti, 84 anni, noto neuropsichiatra e apprezzato musicista jazz, e la moglie Alessandra Zecchi, 78 anni. Lui morì poco dopo l’impatto, lei si spense due giorni più tardi in ospedale per le gravissime ferite riportate. L’11 ottobre dello stesso anno, in via Magenta, perse la vita Daria Guazzotti, infermiera di 25 anni originaria di Valenza che si era trasferita a Varese per lavorare all’ospedale Del Ponte e che stava rientrando a piedi a casa dopo il turno. Nel suo ricordo colleghi e amici promossero una raccolta fondi per il reparto di Pediatria.

L’anno successivo, il 18 ottobre 2018, la cronaca registrò la morte di Anna Rossi, 60 anni, residente a pochi passi da via Nino Bixio. Erano le 6.45 del mattino, ancora buio, quando venne investita vicino alle strisce pedonali nei pressi della scuola primaria; una tragedia che si abbatté su una famiglia già provata dalla scomparsa del marito della donna, avvenuta appena un anno prima. All’inizio del 2019, il 9 gennaio, in via XXV Aprile morì Nelly Villaluna, 69 anni, originaria delle Filippine. Viveva in Italia da oltre venticinque anni e aveva trovato lavoro e casa a Varese, costruendo qui la propria esistenza lontano dal paese d’origine.

Dopo la pausa del 2020 legata anche alle restrizioni pandemiche, il bilancio tornò ad aggravarsi il 16 dicembre 2021 in via Monte Rosa. A perdere la vita, travolta da un mezzo pesante, fu la dottoressa Valeria Porcaro, 49 anni, allergologa residente a Brinzio. La sua morte lasciò sgomenti i colleghi e l’intera comunità del piccolo comune ai piedi del Campo dei Fiori, che riempì la piazza del paese per darle l’ultimo saluto. Il 6 dicembre 2022 un altro investimento mortale avvenne all’altezza dell’incrocio con via Toce, lungo la statale 394 al confine con Casciago: la vittima era Guido Russi, 63 anni, residente proprio a Casciago, la cui scomparsa spinse i cittadini a promuovere una petizione per chiedere autovelox e maggiore protezione su quell’arteria.

Gli ultimi due anni confermano il tragico trend: nell’agosto 2024, in via Sacco, venne travolto un turista francese di 79 anni, sbalzato per diversi metri e deceduto in ospedale quattro giorni dopo il ricovero. Appena un mese più tardi, il 25 settembre 2024, ancora in via Magenta, perse la vita Augusta Catelotti, 89 anni, molto conosciuta in centro. Vedova e senza figli, stava portando a spasso il suo cagnolino maltese quando fu urtata da uno scooter; il piccolo animale, fuggito per lo spavento, venne recuperato poco dopo da un passante e affidato a un nipote. Infine, il 3 gennaio 2025, in via Carcano, ha trovato la morte un cittadino spagnolo di 61 anni, investito intorno all’ora di pranzo in via Carcano, lungo una delle arterie più trafficate della città.