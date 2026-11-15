Domani la convalida del fermo per l’investimento mortale di Casorate Sempione: la vittima aveva una figlia di un anno

Josemaria Martin Salazar Alvarado, il trentaseienne peruviano travolto e ucciso nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre sulla statale 33 del Sempione a Casorate Sempione, aveva una figlia di un anno con l’ex compagna, che la rappresenta legalmente. Nel procedimento penale aperto dalla Procura di Busto Arsizio la assisterà l’avvocato Lorenzo Sozio.

Nei giorni scorsi il sindaco di Casorate Sempione, Dimitri Cassani, si era mosso per organizzare la sepoltura. In Italia non risultavano parenti dell’uomo, e il Comune aveva cercato contatti con la comunità peruviana di Varese e con il consolato.

Domani l’udienza di convalida

Lunedì 16 novembre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio terrà l’udienza di convalida del fermo dell’automobilista. L’uomo conosceva la vittima e aveva passato con lui le ore precedenti a una festa in un’abitazione di Somma Lombardo. Per il momento si procede per omicidio stradale.

«Riponiamo piena fiducia nell’operato della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, e segnatamente del Pubblico Ministero, Dott. Ciro Caramore, nonché dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate», ha dichiarato l’avvocato Sozio. «Proprio per questo riteniamo indispensabile che l’indagine approfondisca ogni aspetto della vicenda, senza arrestarsi alla sola ricostruzione della dinamica stradale».

I punti da chiarire secondo il legale

Il legale indica gli aspetti che secondo lui vanno chiariti. Il primo è il rapporto di conoscenza tra la vittima e l’indagato, poi la festa a cui entrambi avevano partecipato nelle ore precedenti. C’è anche la questione della bicicletta che Salazar Alvarado avrebbe condotto a mano. «Soprattutto», aggiunge, va chiarita «la condotta successiva all’investimento, con il mancato soccorso».

«Non intendiamo formulare accuse ulteriori né anticipare conclusioni che spettano esclusivamente all’Autorità Giudiziaria», precisa Sozio. «Riteniamo, tuttavia, che sia doveroso verificare se la morte di Josemaria sia riconducibile esclusivamente a una tragica vicenda di circolazione stradale oppure se la complessiva sequenza degli avvenimenti possa rivelare dinamiche differenti, meritevoli di ulteriori accertamenti».

Secondo l’avvocato, la bambina ha diritto, «attraverso chi ne esercita la rappresentanza, a una ricostruzione completa e rigorosa di quanto accaduto». La difesa della minore seguirà il procedimento e si riserva ogni iniziativa consentita dalla legge, anche sugli accertamenti tecnici che la Procura dovesse disporre.