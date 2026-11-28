Domenica ad Albizzate la Festa di Natale in piazza con il trenino, i mercatini e l’accensione delle luminarie
Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18, la Pro Loco organizza la festa con il patrocinio del Comune. A mezzogiorno c'è il pranzo in sala Piotti
Domenica 29 novembre ad Albizzate arriva la Festa di Natale. L’appuntamento è in piazza IV Novembre dalle 10 alle 18. La giornata è organizzata dalla Pro Loco di Albizzate insieme al Comune.
Per tutta la giornata la piazza ospiterà il mercatino degli hobbisti, con le bancarelle di oggetti fatti a mano e idee regalo. Per i più piccoli ci saranno il trenino di Babbo Natale e la Posta di Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare la loro letterina. Durante la festa si terrà anche la cerimonia di Santa Barbara.
Alle 12.30 c’è il pranzo di Natale in sala Piotti. Il menù prevede lasagne, brasato con patate e il dolce, e acqua e vino sono compresi. Il pranzo costa 18 euro. Le prenotazioni andavano inviate entro il 25 novembre via WhatsApp a Manu, al numero 339 6117390.
La giornata si chiuderà alle 17 con l’accensione delle luminarie, che segna l’inizio del periodo natalizio in paese.
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