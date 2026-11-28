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Don Silvio Bernasconi sarà ospite sabato 5 dicembre 2026 alle 16 alla Biblioteca comunale di Cassano Valcuvia, in vicolo Costanza 2, per la quinta edizione della rassegna «Incontri d’Autunno con gli autori del territorio». L’appuntamento propone la presentazione del libro Roccafresca. Ritratti di gente (quasi) illustre, edito da Book Sprint.

La trama del libro

Il volume è ambientato a Roccafresca, un piccolo paese tra colline e pianura, e segue tra il 1920 e il 1960 le vicende di persone comuni legate da lavoro, relazioni e aspirazioni collettive. Attraverso una struttura corale, i racconti mettono al centro l’evoluzione di un’intera comunità alle prese con trasformazioni sociali e individuali, senza perdere il legame con il luogo di appartenenza.

Il percorso dell’autore

Nato a Como nel 1950 e sacerdote attivo nell’area prealpina, Bernasconi ha maturato una lunga attenzione per il teatro e la comunicazione. Nel corso della sua attività ha pubblicato romanzi con diversi editori – tra cui Il prete giovane, Lungo il crinale, Ecce Homo, La rivolta, Sala d’aspetto e Labirinti del cuore – oltre a raccolte poetiche e saggi.