A Vedano Olona la cultura della donazione sembra essere diventata parte del patrimonio della comunità. Lo racconta un dato particolarmente significativo: quasi l’89% dei cittadini chiamati a esprimersi sulla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d’identità elettronica ha dato il proprio consenso. Una percentuale che colloca il Comune al primo posto della classifica provinciale dei consensi (Qui la mappa)

Ma cosa c’è dietro questo risultato?

La risposta, a quanto emerge parlando con gli uffici comunali e con chi da anni si occupa di volontariato sul territorio, non sta in una particolare procedura adottata dall’amministrazione o in un’azione specifica, ma in un percorso di informazione e sensibilizzazione che nel tempo ha contribuito a rendere i vedanesi più consapevoli del valore della donazione.

All’anagrafe persone formate e disponibili

Il primo passaggio è quello che avviene allo sportello dell’anagrafe. Come previsto dalla procedura standard per il rilascio della carta d’identità elettronica, ai cittadini viene chiesto se intendono esprimere il proprio consenso o il diniego alla donazione degli organi dopo la morte.

Le impiegate comunali spiegano di non mettere in campo particolari strategie per orientare le risposte, ma di essere preparate a rispondere alle domande di chi ha dubbi o desidera qualche chiarimento. Una formazione specifica, seguita alcuni anni fa, ha fornito loro gli strumenti per accompagnare i cittadini in una scelta consapevole.

«Siamo stati tra i primi, anni fa, a far frequentare un corso specifico alle nostre dipendenti in modo che potessero spiegare bene questo aspetto e aiutare i cittadini a dare un consenso informato – spiega l’ex sindaco Cristiano Citterio – Inoltre, anche quando ancora non c’era la carta d’identità elettronica, al momento del rinnovo del documento, nel comunicare la scadenza, allegavamo una lettera per spiegare che si poteva dare il consenso alla donazione».

Una sensibilità estesa anche alla donazione di sangue, grazie a una convenzione con l’Avis comunale che permette di chiedere informazioni in Comune e lasciare il proprio contatto.

Il lavoro di Avis e la sensibilizzazione nelle scuole

Per capire meglio le radici di questa sensibilità bisogna però tornare indietro nel tempo. A raccontarlo è Paolo Hénin, per quasi 30 anni presidente della sezione Avis di Vedano Olona, che ancora oggi collabora con l’associazione.

«A Vedano c’è stata anche una sezione Aido, attiva tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Successivamente, per mancanza di volontari, l’attività si è interrotta. Avis e Aido avevano la sede nello stesso luogo e per un certo periodo abbiamo continuato a seguire anche le attività legate alla donazione degli organi, mantenendo i contatti con la sezione provinciale di Varese».

Non ci sono state, precisa Henin, campagne specifiche pensate per raggiungere il risultato di oggi. Piuttosto, negli anni si è costruita una sensibilità attraverso tante occasioni di incontro e informazione.

«Abbiamo parlato spesso di donazione degli organi, sia nelle scuole sia durante le iniziative pubbliche, attraverso i banchetti e i momenti di contatto con i cittadini. È stata fatta molta informazione e si è cercato di spiegare quanto sia importante questo gesto. Credo che tutto questo abbia contribuito a creare una maggiore consapevolezza».

La Festa del dono, un’intera comunità in piazza

Un altro tassello importante è rappresentato dalla Festa del Dono, iniziativa che ogni anno riunisce in piazza le associazioni solidali di Vedano Olona. Una giornata dedicata al volontariato e alla solidarietà, durante la quale le realtà del territorio hanno avuto modo di presentare le proprie attività e sensibilizzare i cittadini sui diversi aspetti della donazione, dal sangue agli organi. (nella foto un’immagine della Festa del Dono in piazzetta della Pace)

Anche l’amministrazione comunale ha partecipato più volte, con dipendenti dell’anagrafe e materiali informativi sui numeri relativi a Vedano Olona e modulistica per spiegare ai cittadini come esprimere la propria volontà sulla donazione degli organi proprio in occasione del rilascio della carta d’identità.

Una sensibilità che prosegue anche con l’attuale amministrazione. «C’è sicuramente attenzione verso il mondo del volontariato e verso il tema della donazione. Sono felice di questo risultato e ringrazio tutti i cittadini vedanesi – dice il sindaco Sergio Mina – L’Amministrazione è sensibile e attiva su questi temi: è stata rinnovata per altri cinque anni la convenzione per la sede dell’Avis e a breve dovrebbe essere rinnovata anche quella relativa al punto informativo in Comune, dove i cittadini possono ricevere informazioni sulla donazione del sangue e lasciare i propri contatti».

Un terreno fertile coltivato negli anni

Il primato di Vedano Olona, insomma, non sembra essere il risultato di una singola campagna o di un’iniziativa particolare. Piuttosto, è il frutto di un lavoro diffuso, portato avanti negli anni da associazioni, volontari, scuole e istituzioni, che ha permesso di far conoscere il significato della donazione e di affrontare anche i dubbi che possono accompagnare una scelta così importante.

«La cosa fondamentale è informare le persone, spiegare e far conoscere il valore della donazione», è il senso del percorso raccontato da Henin.

Un terreno fertile, dunque, coltivato nel tempo e sul quale oggi attecchisce una risposta che sfiora il 89% di consensi. Perché quando allo sportello dell’anagrafe arriva la domanda sulla donazione degli organi, per molti vedanesi non si tratta di una scelta del tutto nuova: è un tema di cui hanno già sentito parlare, magari a scuola, durante una manifestazione in piazza o attraverso il lavoro delle associazioni. E questa familiarità può fare la differenza.