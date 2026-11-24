I dati del Centro nazionale trapianti confermano una tendenza che negli ultimi tre anni ha preso velocità. I consensi sono scesi al 58%, il valore più basso da quando gli uffici anagrafe del Varesotto raccolgono le dichiarazioni di volontà (I dati vengono dal Ministero della salute).

Oggi, davanti allo sportello, più di quattro cittadini su dieci scelgono di non donare. È un andamento che riguarda tutta Italia e che preoccupa la rete trapianti: un no registrato in Comune vale anche dopo la morte e i familiari non possono cambiarlo.

Dieci punti in tre anni

La crescita dei no non è stata regolare. Dal 2018 al 2023 la quota di opposizioni è salita di 4,2 punti, da 27,3% a 31,5%, meno di un punto all’anno. Dal 2023 al 2026 è cresciuta di 10,5 punti: 35,1% nel 2024, 39,1% nel 2025, 42% quest’anno.

La stessa accelerazione si vede in tutta Italia. Secondo il report annuale del Centro nazionale trapianti, a livello nazionale i no sono passati dal 31,5% del 2023 al 40,1% del 2025, in Lombardia dal 30,1% al 38,8%. Il Varesotto, con il 39,1% del 2025, sta tra la media regionale e quella nazionale.

A questi si aggiunge chi non risponde. Nel 2025, in Italia, il 40,8% di chi ha rinnovato la carta d’identità non si è espresso sulla donazione.

Nei primi anni della raccolta in Comune, quando il servizio era attivo in pochi municipi e le dichiarazioni erano poche, i no restavano sotto il 17%. Il salto arriva nel 2018, quando le opposizioni passano dal 16% al 27,3%. È l’anno in cui la carta d’identità elettronica si diffonde: in Italia i comuni collegati al sistema passano da 2.218 a 5.598 e la domanda sulla donazione inizia ad arrivare a tutti.

Comune per comune

I dati per comune sommano tutte le dichiarazioni raccolte negli anni fino a novembre 2026. Per questo i valori sono più favorevoli del dato provinciale del 2026: includono anche i sì degli anni in cui i no erano molto meno diffusi.

Il comune con la quota di consensi più alta è Vedano Olona, con l’88,7% di sì. Seguono Galliate Lombardo (85,5%), Tradate (84,7%), Marzio (84,2%), Casciago (84%) e Luvinate (83,8%). Sono 12 su 136 i comuni sopra l’80%.

In fondo alla classifica c’è Gallarate, dove sì e no si dividono esattamente a metà: 50% e 50%. Sotto il 60% di consensi ci sono altri sei comuni: Samarate (53,9%), Cairate (56,4%), Arsago Seprio (57,2%), Somma Lombardo (57,4%), Lonate Pozzolo (59,2%) e Lavena Ponte Tresa (59,4%). Cinque dei sette sono nell’area tra Gallarate e Malpensa.

Tra le città più grandi, Varese è al 66,6% di sì, Saronno al 66,4% e Busto Arsizio al 60,2%. Fanno meglio Castellanza (77,4%) e Malnate (77,9%). Luino e Sesto Calende sono al 67,7%. Il comune a metà classifica si ferma attorno al 70% di consensi.

Perché crescono i no

Oltre il 90% delle dichiarazioni registrate nel Sistema informativo trapianti arriva dagli uffici anagrafe, al rilascio della carta d’identità elettronica. Prima la volontà la dichiarava soprattutto chi andava di sua iniziativa all’Aido o all’Asl, persone già convinte. Oggi la domanda arriva a tutti, anche a chi non ci ha mai pensato.

Secondo un’indagine di Noto Sondaggi per il Centro nazionale trapianti, quasi il 40% di chi rinnova la carta scopre solo allo sportello di potersi esprimere. Circa uno su due decide sul momento, e tra chi ha detto no il 58% ha scelto davanti all’impiegato.

Per il Centro nazionale trapianti, a parte chi sceglie in modo ragionato, il no nasce quasi sempre da scarsa informazione, diffidenza e paure infondate. Tra i timori più citati c’è quello di errori nell’accertamento della morte.

La scelta si può cambiare

La dichiarazione fatta in Comune non è definitiva. Si può modificare in qualsiasi momento e vale sempre quella più recente, anche se è stata data in un altro uffici.

Per cambiare idea ci si può rivolgere all’ufficio anagrafe o iscriversi all’Aido. Per informarsi prima dell’appuntamento per la carta d’identità, il Centro nazionale trapianti ha un sito dedicato, trapianti.salute.gov.it. Non ci sono limiti di età per esprimersi né per donare.

Le parole del Presidente di Aido Varese