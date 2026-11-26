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La risposta al furto passa dalla solidarietà del territorio. Dopo il colpo che all’inizio di novembre ha privato l’Istituto superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende di decine di computer e dispositivi digitali, la scuola ha lanciato la campagna Insieme per il Dalla Chiesa, una raccolta fondi che punta a coinvolgere cittadini, famiglie e imprese per ricostruire la dotazione tecnologica necessaria alle attività didattiche.

La campagna è stata avviata sulla piattaforma ministeriale IDEArium con un obiettivo di 50mila euro. Le risorse serviranno ad acquistare nuovi personal computer e attrezzature digitali, installare i software necessari per la didattica, ripristinare le postazioni di lavoro e potenziare i sistemi di sicurezza e protezione dell’istituto.

La raccolta fondi prevede tre traguardi progressivi: il raggiungimento di 15mila euro consentirà di ripristinare un primo carrello di pc portatili, a quota 30mila euro sarà possibile recuperarne un secondo, mentre con 50mila euro la scuola punta a ricostruire l’intera dotazione digitale sottratta durante il furto.

L’appello è rivolto a cittadini, famiglie, imprese e realtà locali affinché possano contribuire alla campagna e aiutare l’istituto a recuperare strumenti diventati essenziali per la vita quotidiana delle classi. Il furto ha colpito una realtà che conta circa 1.600 studenti e oltre 200 docenti. I dispositivi sottratti erano utilizzati nelle aule e nei laboratori dei diversi indirizzi scolastici presenti nell’istituto, dal liceo scientifico al liceo sportivo, fino ai percorsi tecnici e professionali.