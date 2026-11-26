Dopo il furto al Dalla Chiesa di Sesto Calende parte una raccolta fondi: obiettivo 50mila euro
L'istituto superiore in collaborazione con la Provincia lancia la campagna "Insieme per il Dalla Chiesa" sulla piattaforma ministeriale IDEArium. Serviranno per sostituire computer e attrezzature digitali rubate e rafforzare la sicurezza della scuola
La risposta al furto passa dalla solidarietà del territorio. Dopo il colpo che all’inizio di novembre ha privato l’Istituto superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende di decine di computer e dispositivi digitali, la scuola ha lanciato la campagna Insieme per il Dalla Chiesa, una raccolta fondi che punta a coinvolgere cittadini, famiglie e imprese per ricostruire la dotazione tecnologica necessaria alle attività didattiche.
La campagna è stata avviata sulla piattaforma ministeriale IDEArium con un obiettivo di 50mila euro. Le risorse serviranno ad acquistare nuovi personal computer e attrezzature digitali, installare i software necessari per la didattica, ripristinare le postazioni di lavoro e potenziare i sistemi di sicurezza e protezione dell’istituto.
La raccolta fondi prevede tre traguardi progressivi: il raggiungimento di 15mila euro consentirà di ripristinare un primo carrello di pc portatili, a quota 30mila euro sarà possibile recuperarne un secondo, mentre con 50mila euro la scuola punta a ricostruire l’intera dotazione digitale sottratta durante il furto.
L’appello è rivolto a cittadini, famiglie, imprese e realtà locali affinché possano contribuire alla campagna e aiutare l’istituto a recuperare strumenti diventati essenziali per la vita quotidiana delle classi. Il furto ha colpito una realtà che conta circa 1.600 studenti e oltre 200 docenti. I dispositivi sottratti erano utilizzati nelle aule e nei laboratori dei diversi indirizzi scolastici presenti nell’istituto, dal liceo scientifico al liceo sportivo, fino ai percorsi tecnici e professionali.
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