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Doppia raccolta alimentare per aiutare Enpa e i gatti: sabato appuntamento a Saronno e Bollate

I volontari saranno presenti dalle 9 alle 18 nei due punti vendita Arcaplanet per raccogliere cibo e sabbietta destinati ai gatti del territorio

A Cazzago Brabbia nasce un’associazione per la tutela dei gatti randagi

Sabato 14 novembre Enpa Saronno organizza una doppia raccolta alimentare, coinvolgendo contemporaneamente due punti vendita Arcaplanet, a Saronno e Bollate.

Per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, i volontari dell’associazione saranno presenti nei negozi per raccogliere donazioni di cibo e sabbietta, materiali indispensabili per sostenere le attività di cura e assistenza dei mici seguiti da Enpa.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per dare una mano agli animali in difficoltà attraverso un gesto semplice: chi si recherà nei punti vendita per i propri acquisti potrà aggiungere alla spesa una confezione di alimenti o di sabbietta da destinare alla raccolta. Le donazioni contribuiranno a sostenere il lavoro dei volontari e a garantire un aiuto concreto ai tanti gatti che necessitano di cure e attenzioni.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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