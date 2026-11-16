Doppio appuntamento a Busto Arsizio per ricorda don Isidoro Meschi

Una doppia occasione di cultura, memoria e solidarietà animerà il fine settimana a Busto Arsizio, grazie agli appuntamenti promossi nel ricordo di don Isidoro Meschi e a sostegno delle realtà associative del territorio. Il programma prenderà il via venerdì 20 novembre con la presentazione di una raccolta di scritti e omelie, per poi proseguire sabato 21 novembre con una serata di teatro brillante a scopo benefico.

La presentazione del volume “La Parola è vita”

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Capitolare di San Giovanni Battista in via Don Minzoni 1. Nel corso dell’incontro verrà presentata la nuova edizione del libro «La Parola è vita 60 omelie e altri scritti», dedicato alla predicazione di don Isidoro Meschi.

A illustrare i contenuti del volume sarà monsignor Alberto Rocca. La pubblicazione raccoglie le omelie domenicali pronunciate da don Isidoro tra il novembre 1989 e il novembre 1990 nelle parrocchie bustocche di San Giovanni Battista e San Giuseppe. A arricchire questa nuova edizione si aggiungono alcuni scritti particolarmente significativi, tra cui diversi articoli apparsi sul settimanale Luce.

Sostegno ai più fragili e memoria cittadina

Le pagine restituiscono una predicazione essenziale e vicina alle domande della vita quotidiana, specchio dell’impegno di un sacerdote che ha speso la sua vita accanto alle persone più fragili. Don Isidoro Meschi, nato nel 1945 e tragicamente scomparso il 14 febbraio 1991, è ricordato dalla comunità per la sua intensa dedizione pastorale e per aver fondato la comunità di recupero Marco Riva a favore dei giovani segnati dalla tossicodipendenza. L’Associazione Amici di Don Isidoro promuove l’evento per mantenere viva un’eredità spirituale che continua a parlare al presente.

Teatro e solidarietà al San Giovanni Bosco

Il fine settimana proseguirà sabato 21 novembre 2026, alle ore 21.00, al Teatro San Giovanni Bosco in via Bergamo 12. La sala ospiterà la compagnia Il Laboratorio delle Idee di Cislago, che porterà in scena la commedia brillante «Il delitto perfetto… o quasi», con la regia di Massimo Pomella.

L’evento rientra nella quarta edizione della rassegna teatrale benefica curata dalla Filodrammatica cittadina «Paolo Ferrari», che gode del patrocinio della Città di Busto Arsizio e si svolge in memoria di Piera Macchi, Ambrogio Pisani e del presidente Claudio Foresti.

Una serata per tre associazioni del territorio

La rappresentazione unisce il divertimento del palcoscenico al sostegno concreto del volontariato locale. I proventi e le offerte della serata saranno infatti devoluti a tre realtà del territorio: Progetti Fantasia, Amici di Don Isidoro e Comunità Marco Riva. L’ingresso alla serata è a offerta libera e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per unire la passione per il teatro a un gesto di solidarietà.