Sabato 28 novembre, alle 11:10, lo “Spazio Clip” del Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese inaugura la mostra “Dove cadono le armi”, un percorso espositivo che unisce arti visive e narrazione per riflettere sulle conseguenze dei conflitti bellici.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 9 gennaio 2027 (festività escluse) negli orari di apertura dell’istituto, sia al mattino sia al pomeriggio.

Le opere in mostra

Nata da un’idea di Caterina De Sario, l’esposizione mette a confronto due diversi linguaggi artistici. L’artista varesino Fausto Bianchi presenta un ciclo di lavori affiancati dai testi narrativi di Marita Viola: un dialogo a due voci che esplora la vita quotidiana dei civili colpiti dai bombardamenti attraverso microstorie legate all’intimità violata e alla resistenza. Accanto a loro espone Martina Grassi, in arte AME, artivista neurodivergente classe 1997 laureata in Filosofia all’Università Statale di Milano. Le sue tele, caratterizzate da figure anonime dalle linee intrecciate, affrontano le crisi umanitarie contemporanee — dalla Palestina al Congo fino al Sudan — richiamando l’invito di Vittorio Arrigoni a «restare umani».

Il “Progetto Guernica” e l’incontro finale

La mostra costituisce la nuova tappa del “Progetto Guernica”, iniziativa avviata lo scorso anno all’interno del liceo dopo l’esposizione del fotografo palestinese Omar Al Qattaa, che aveva spinto gli studenti a organizzare una raccolta fondi per le associazioni umanitarie attive in Palestina. Da quell’esperienza l’istituto ha deciso di istituire un appuntamento annuale dedicato alla difesa dei diritti umani. La rassegna si concluderà il 9 gennaio con un evento di chiusura (dalle 10:15 alle 12:10) al quale parteciperanno gli artisti insieme ai rappresentanti di Medici Senza Frontiere e del Comitato Pro Palestina di Varese, chiamati a confrontarsi con i 70 rappresentanti di tutte le classi del liceo.