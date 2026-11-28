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Per decenni da quei capannoni sono usciti frigoriferi e lavatrici che sono entrati nelle case di milioni di italiani. Stamattina, sabato 28 novembre, gli spazi dell’ex Ignis di Comerio si sono riempiti per un altro motivo. Tante persone sono arrivate in via Borghi per l’inaugurazione della Varese Design Week. C’erano addetti ai lavori ed esperti del settore, e insieme a loro tanti appassionati di arte, cultura e design, curiosi di vedere cosa succede quando un luogo del lavoro industriale si apre alla creatività.

Galleria fotografica La Varese Design Week nell’ex Ignis di Comerio 4 di 13

A presentare la mostra è stata Nicoletta Romano con Wareseable, l’associazione che organizza la manifestazione insieme alla vicepresidente Silvana Barbato. Da anni ripete che il territorio varesino ha una qualità e una creatività enormi, e che il passo da fare è mettere in rete chi la esprime. Oggi, a Comerio, quella rete aveva un volto: designer, artigiani, artisti, aziende, associazioni e un pubblico numeroso, tutti nello stesso posto.

Un titolo che parla del luogo

L’edizione di quest’anno si intitola “Liminal” e ruota attorno all’idea di confine. Ci sono il confine tra design e arte e quello tra design e artigianato. C’è soprattutto il confine tra passato, presente e futuro, e in questo luogo quel tema non va spiegato, basta guardarsi intorno. L’ex Ignis sta vivendo una trasformazione profonda, che negli anni cambierà il volto di una parte del paese.

Il percorso parte proprio dalla memoria dello stabilimento. “Ingranaggi di carta” porta alla luce i disegni di progetto del Fondo Ignis: bozzetti a china degli anni Settanta, tracciati a mano da chi immaginava gli elettrodomestici di domani, accanto alle riviste dell’epoca. In una sezione digitale l’intelligenza artificiale prende uno di quei disegni su lucido e ne ricava un modello tridimensionale, un ponte di mezzo secolo fra la matita e l’algoritmo. Poco più in là c’è una piccola esposizione dedicata agli elettrodomestici che hanno cambiato la vita quotidiana degli italiani. Per molti visitatori sarà un salto nella cucina dei nonni.

Tra interno ed esterno, il visitatore incontra le installazioni. All’aperto c’è la lounge di Roda. Falegnameria Mele ha costruito “Cocoon”, un bozzolo di legno. Henrique Rivello porta “Sulle foglie del tempo”, con ninfee che sembrano uscire dalle tele. Il Nodo Cooperazione Internazionale espone i gioielli de “La Bottega dell’Arte”, una scuola che insegna un mestiere artigiano a giovani cambogiani: oggetti preziosi che portano con sé una storia di riscatto.

Gli appuntamenti di oggi e domani

Il pomeriggio di oggi è pensato anche per le famiglie. Alle 15 Elisabetta Dami fa arrivare Geronimo Stilton dal vivo per i bambini, e per tutta la giornata i più piccoli hanno uno spazio tutto loro dove scoprire oggetti legati alla robotica. Alle 17 è in programma la tavola rotonda “Il confine tra design e artigianato”, con Silvana Barbato, Cristian Visentin, Carlo Blumer, Simone Riva e Fiorenzo Bernasconi.

Domenica 29 novembre si comincia alle 10 con Ignazio Catania di FMK Group, che parla di robotica al servizio del benessere. Alle 11.30 la designer Fabiola Rizzuti presenta Origo, la collezione firmata per Bertone Design Group. Alle 15 l’incontro “La mano come prolungamento del pensiero” mette a confronto Carlo Rampazzi e il ceramista Antonio Fullin Mollica, erede della tradizione delle porcellane di Capodimonte. Alle 16.30 la chiusura è affidata a un dialogo su Enzo Mari con Martinelli.

Una fabbrica che torna a vivere

Dietro la Design Week c’è un progetto più grande. L’area è della Fondazione Sacconaghi-Borghi, che ha acquisito l’ex comparto Whirlpool. Come ha raccontato il vicepresidente Angelo Maineri, tutto è partito dall’esigenza di ampliare la Rsa. Da lì l’idea è cresciuta fino a immaginare un pezzo di paese nuovo.

Qualcosa si muove già. Nelle ex residenze che Giovanni Borghi aveva costruito per i suoi atleti, ai tempi in cui il “Commenda” legava il nome Ignis al grande sport, oggi lavorano musicisti, architetti, designer e pittori. C’è una biblioteca nata dal fondo della libreria Croci, che oggi conta circa 60mila volumi. Con docenti della Statale di Milano e dell’Insubria si lavora a un “archivio degli archivi”. Ci sono startup che si occupano di intelligenza artificiale e robotica e associazioni che si prendono cura delle fragilità. Presto arriverà anche un coworking: manca solo la fibra.

Il resto è ancora sulla carta, ma il disegno è ambizioso. La fondazione prevede un asilo e un ristorante nella vecchia mensa, quella che sfamava 800 operai per turno. Ci saranno anche un grande auditorium, una nuova Rsa con spazi di cohousing e un’area sportiva. Maineri spera che la Varese Design Week trovi proprio qui la sua casa definitiva. Visto il pubblico di stamattina, il desiderio non sembra azzardato.

La Varese Design Week è aperta oggi e domani dalle 10.30 alle 19 a Opera Village, in via G. Borghi 27 a Comerio. L’ingresso costa 3 euro.